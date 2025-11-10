اسحاقی: برای شناخت منظومه فکری رهبر انقلاب باید تلاش علمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسحاقی معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، در مراسم اختتامیه همایش ما و غرب، گفت: برای شناخت منظومه فکری رهبر انقلاب باید تلاش علمی صورت گیرد و ما در مواجهه با منظومه فکری رهبر انقلاب باید گام اول را به درستی برای شناسایی آن انجام دهیم و همایش‌ها سخنرانی‌های علمی بدین منظور است. اگر خوب نشناسیم دچار تحریف و انحراف می‌شویم و اگر خوب بشناسانیم می‌توانیم درست به مخاطب انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه باید به تفکر آیت الله‌خامنه‌ای به صورت یک منظومه نگریست، تصریح کرد: بیانات رهبر انقلاب مبتنی بر استنادات قرآنی، راه میانبری برای نزدیک شدن به معارف قرآنی است. در عین حال ایشان یک رهبر سیاسی و فرمانده کل قوا و در عین حال یک صاحب‌نظر فرهنگی است و این چندگانگی امکان مطالعه پژوهشگران در زمینه منظومه فکری ایشان را فراهم می‌کند.

اسحاقی با تاکید بر اینکه از الان به بعد کار این همایش شروع می‌شود چون باید محتواهای ارائه شده در آن به مخاطبان برسد، گفت: یکی از مسائل بنیادین جهان نحوه تعامل غرب با ملت‌های آزاد و مستقل است و راهبردهای زیادی چون تحریم، تحریف، جنگ و تسلیم دارد ولی همه سیاست‌های این غرب با رهبری قرآنی رهبر انقلاب به شکست رسیده ولی ایشان تأکید بر افشای ماهیت واقعی تمدن غرب دارند.

معاون مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه باید شواهد و مدارک غرب توسط پژوهشگران تبیین شود، گفت: در یکسال گذشته نزدیک به ۲۰ جلد کتاب و صدها مقاله تهیه شده و مصرف کنندگان اصلی این مطالب باید جوان غربی باشد. انقلاب اسلامی به رغم تلاش‌های غرب هم استقلال و هم اقتدار خود را حفظ کرده است و استکبار استقلال و ملت‌های مستقل را برنمی‌تابند.

اسحاقی با بیان اینکه این همایش گام مهمی است که بتوانیم ریشه عدم اعتماد به غرب و عهدشکنی آنان را تبیین کنیم، تصریح کرد: در ۴۵ سال بعد از انقلاب در جایی از از علم‌وفناوری هستیم که کشورهای پیشرفته هم در این جایگاه قرار دارند.

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی گفت: ایستادگی انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته موجب شده روز ملی استکبار جهانی به روز جهانی استکبار جهانی تبدیل شود و در آمریکا و اروپا صدها تظاهرات علیه جنایات و سیاست‌های غرب برگزار شده است.