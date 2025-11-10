سرلشکر صفوی: شهیدان باقری و رشید الگوی تلفیق علم و عمل بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار «سید یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مراسم نکوداشت مقام علمی شهیدان دکتر محمد حسین افشردی (باقری) و دکتر غلامعلی رشید دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس که امروز (دوشنبه) در این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: بنده ۴۵ سال با این شهدا بودم، جنگ کردیم، تحصیل کردیم و بزرگ شدیم و اساتید بزرگی به ما تعلیم دادند.
سرلشکر صفوی با اشاره به نقش بیبدیل دانشگاه تربیت مدرس در تربیت مدیران ارشد کشور، گفت: اگر این دانشگاه هیچ کار دیگری جز تربیت استادان و فارغالتحصیلانی که امروز در قوای سهگانه، مجلس، استانداریها، وزارتخانهها و شهرداری تهران خدمت میکنند، انجام نداده بود، همین برای اثربخشی آن کافی بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره به حضور شخصیتهایی همچون دکتر قالیباف، دکتر زاکانی و دکتر فروزنده بهعنوان فارغالتحصیلان دانشگاه تربیت مدرس، افزود: مهم این است که این عزیزان توانستند علم را از حالت نظری خارج کرده و به منفعت ملی تبدیل کنند. علم باید در خدمت پیشرفت کشور، امنیت ملی و آمایش سرزمین قرار گیرد.
وی در ادامه با تجلیل از دو استاد شهید دانشگاه، شهیدان باقری و رشید به تبیین ویژگیهای مشترک این دو بزرگوار پرداخت و گفت: این شهیدان و خانوادههایشان با وجود خدمات ارزنده، در محافل عمومی عمدتاً با وجه نظامیگری شناخته میشوند، در حالی که هر دو از استادان برجسته و صاحباثر در حوزههای علمی بودند. زندگی سخت و پرافتخار سربازی بهویژه در دوران جنگ و پس از آن، فرصتهای معمولی زندگی را از آنان گرفته بود. شهادت هر دو در کنار اعضای خانواده (شهید رشید در کنار پسرش عباس و شهید باقری در کنار همسر و دخترش) بر مظلومیت آنان افزوده است.
سرلشکر صفوی ادامه داد: این دو شهید عزیز، انسانهایی عالم، اهل تحقیق و دارای اندیشههای استراتژیک بودند. شهیدحسن باقری بنیانگذار اطلاعات نظامی و یک نابغه بود و این دو بزرگوار نیز از نوابغ علوم استراتژیک، ژئواستراتژی و ژئوپلیتیک به شمار میرفتند. علم برای یک نظامی ضرورت دارد و این دو، متفکران استراتژیک بودند.
وی با اشاره به اخلاق و رفتار متعالی شهیدان باقری و رشید افزود: آنان نمونههای انسانهای مطلوب خدا، پیامبر (ص) و اسلام بودند. اهل عبادت، آشنا با قرآن و اهل بیت (ع)، خوشخط و دارای اخلاقی نیکو بودند. برخلاف تصور برخی، بسیار مهربان و در برخورد با بسیجیان و سربازان فروتن بودند. هر دوی این عزیزان در توسعه و تقویت جبهه مقاومت در مقابل استکبار و نیز در ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح کشور نقش مؤثری ایفا کردند.
وی در ادامه به پاک زندگی کردن و پاک مردن شهیدان باقری و رشید اشاره کرد و گفت: هنر این بزرگواران این بود که پاک زندگی کردند و پاک از دنیا رفتند. با تقوا، پاکدستی و دوری از گناهان، ۴۵ سال جهاد کردند و به شهادت رسیدند.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس همچنین بر نقش همراهی و حمایت خانوادههای این شهدا در طول سالهای متمادی خدمت تأکید کرد و گفت: بدون همراهی همسران و فرزندانشان، این عظمت تحقق نمییافت.
سرلشکر صفوی با تأکید بر لزوم اطاعت واقعی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: برخی ادعای اطاعت دارند، اما عملشان خلاف آن است. این دو شهید، مطیع واقعی ولایت فقیه بودند.
وی همچنین با اشاره به سوابق درخشان علمی شهیدان باقری و رشید دو تن از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، گفت: سپهبد شهید غلامعلی رشید دانشآموخته جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران در مقطع دکتری (۱۳۸۶)، استاد دروس ژئوپلیتیک و استراتژی در دانشگاه دفاع ملی، دارای ۲۳ عنوان مقاله علمی و پژوهشی، نویسنده و مؤلف کتاب و مقالههای مختلف، استاد مشاور ۳۱ رساله دکتری و عضو گروه استراتژی دانشگاه بود.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس افزود: سپهبد شهید باقری دارای دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران (۱۳۸۰)، استاد دروس جغرافیای سیاسی، نظام بینالملل و ژئوپلیتیک در دانشگاه دفاع ملی، دارای ۴۸ عنوان مقاله پژوهشی، استاد راهنما و مشاور ۲۰ رساله دکتری و کارشناسی ارشد، از بنیانگذاران انجمن علمی مربوطه، مؤلف ۴ کتاب و مترجم بود.
وی در پایان خواستار الگوگیری دانشجویان از شهیدان باقری و رشید شد و گفت: این دو بزرگوار انسانهایی شایسته، مطلوب و الگویی تمامعیار برای نسل امروز و فردای کشور هستند؛ الگویی از تلفیق علم و عمل و زندگی پاک.
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