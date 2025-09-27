سرلشکر صفوی: نقاط ضعف پدافند هوایی در جنگ ۱۲ روزه در حال بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، در گفتگوی ویژه خبری گفت: در مواجهه با جنگ ۱۲ روزه نقطه‌ضعف‌هایی در بخش پدافند هوایی وجود داشت که هم‌اکنون در حال بازسازی است.

وی در این گفتگو با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس افزود: امام خمینی با اعزام دو میلیون نفر به جبهه، معادله جنگ را تغییر داد.

سرلشکر رحیم صفوی حضور گسترده مردم و حمایت خانواده‌ها را عامل تعیین‌کننده‌ای در تداوم مقاومت و حفظ کشور دانست و گفت: انسجام ملی حضور زنان، مردان و کودکان ستون خافظ ملت ما بوده است.

وی همچنین بر پیوند میان ملت، ایران و اسلام تأکید کرد که آن را رمز پیروزی خواند و گفت: ملت ما هم ایران را دوست دارند و هم اسلام را، این پیوند ملی و دینی بنیان وحدت ماست.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا به سابقه تمدنی و مذهبی کشور اشاره کرده و گفت که این عوامل در ترکیب با روحیه ملی، موجب مقاومت شد.

سرلشکر صفوی تجربه خود در خوزستان در دوران ابتدایی جنگ را یادآور شد و گفت: در آن زمان حتی به تعداد انگشتان دست سلاح‌هایی مانند آرپی‌جی -۷ و حتی سلاح انفرادی ژ ۳ در میان رزمندگان رسمی وجود نداشته است.

وی در ادامه گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه بیش از ۵۰۰ فروند موشک دوربرد شلیک شده و گنبد آهنین دشمن نیز هدف قرار گرفته است این اظهارات به‌عنوان ادعای سخن‌گویان مطرح شد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا درباره پدافند هوایی، اذعان کرد: در این بخش ضعف‌هایی داشتیم ولی به فضل الهی در حال بازسازی هستیم.

وی ظرفیت تهدید دشمن را در برخی مقاطع بالاتر از توان ارتش و سپاه دانست و بار دیگر نقش حضور مردمی و تعهد ملی را در تقویت توان دفاعی کشور برجسته کرد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: عملیات شکستن حصر آبادان مهم‌ترین ویژگی‌اش پیروزی راهبردی ایران و شکست راهبردی رژیم بعث عراق بوده است.

سرلشکر صفوی با تشریح اهداف دشمن در آن مقطع گفت: عراق قصد داشت با تصرف آبادان و خرمشهر و تسلط بر دو طرف اروندرود، قرارداد ۱۹۷۵ را به هم بزند و مرزها را تغییر دهد.

وی افزود: در مهرماه آن سال عراقی‌ها با احداث دو پل بر روی کارون و پیشروی در جاده‌های آبادان، اهواز و آبادان، خرمشهر عملاً در پی محاصره و تصرف کامل آبادان بودند، اما رزمندگان ایرانی مانع شدند و از پیشروی کامل دشمن جلوگیری کردند.

سرلشکر صفوی درباره طراحی و اجرای عملیات توضیح داد: طرح شکستن حصر آبادان در شورای عالی دفاع مطرح و تصویب شد و با هماهنگی سپاه و لشکر ۷۷ ارتش اجرا گردید.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا نقش وحدت سپاه و ارتش را یکی از عوامل کلیدی موفقیت خواند و گفت: اولین پیروزی راهبردی ما پس از یک سال جنگ در دفاع مقدس هشت ساله، محاصره کامل نیروی دشمن و شکستن حصر بود.

وی جزئیات عملیاتی را این‌گونه بازگو کرد: منطقه عملیات حدود ۱۵۰ کیلومتر مربع را دربرمی‌گرفته و قرار بود با دو محور از دارخوئین و فیاضیه دو پل دشمن تصرف شود تا ارتش عراق محاصره شود.

سرلشکر صفوی، خاطرنشان کرد: ظرف ۲۴ ساعت دو پل تصرف شد و حداقل دو تیپ از لشکر ۳ زرهی عراق محاصره گردید. نتیجه این عملیات، اسارت بیش از ۲۵۰۰ نفر از نیروهای دشمن و به‌دست آمدن تجهیزات و تانک‌های متعدد بود که برای رژیم بعث «غیرقابل تصور» بود.

وی همچنین به برخی ملاحظات سیاسی آن زمان اشاره کرد و گفت که با وجود اختلافات داخلی و مخالفت‌هایی بین مقامات، طرح با حضور نمایندگان امام (شهید محمد منتظری و علی‌اکبر پرورش) و پس از هماهنگی‌های لازم تصویب و اجرا شد.

سرلشکر صفوی ضمن تاکید بر اهمیت هماهنگی میان نیروها، شکستن حصر آبادان را نمونه‌ای از نبوغ نظامی و وحدت عملیاتی سپاه و ارتش خواند که سرنوشت میدان نبرد را دگرگون کرد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: پس از عملیات شکستن حصر آبادان در پنجم مهر ۱۳۶۰، ایران توانست ۱۰ عملیات پیاپی انجام دهد که همه آن‌ها با موفقیت همراه بود.

وی با اشاره به تغییرات فرماندهی پس از این عملیات افزود: تنها دو روز بعد، در هفتم مهرماه، هواپیمای C-130 که فرماندهانی چون شهید فلاحی، شهید جهان‌آرا و یوسف کلاهدوز قائم‌مقام سپاه را از اهواز به تهران منتقل می‌کرد، در حوالی ورامین سقوط کرد و این فرماندهان به شهادت رسیدند. پس از آن، مرحوم ظهیرنژاد به ریاست ستاد مشترک منصوب شد و شهید علی صیاد شیرازی، که در آن زمان درجه سرهنگی داشت، فرماندهی نیروی زمینی ارتش را برعهده گرفت.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: صیاد شیرازی هماهنگی نزدیکی با سپاه برقرار کرد و هم‌زمان، محسن رضایی فرماندهی کل سپاه را برعهده داشت. این تغییرات موجب ایجاد انسجام عملیاتی میان ارتش و سپاه شد.

وی گفت: پس از عملیات شکست حصر آبادان، تنها دو ماه بعد و در آذرماه ۱۳۶۰، عملیات بزرگ طریق‌القدس و آزادی بستان رقم خورد و این آغاز سلسله عملیات‌های موفقیت‌آمیز ایران بود.

سرلشکر صفوی تأکید کرد: از آن پس، ما وارد یک دور پیروزمندانه از عملیات‌ها شدیم و همه آن‌ها با موفقیت به پایان رسیدند.

سردار صفوی با مقایسه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: در این جنگ آمریکایی‌ها برای نخستین بار مستقیماً وارد عملیات نظامی شدند و سایت‌های ما را با بمب‌افکن B52 و موشک‌های تاماهاوک هدف قرار دادند.

وی با اشاره به شرایط بین‌المللی در دو مقطع افزود: در زمان دفاع مقدس، آمریکا و برخی کشورهای عربی عملاً پشت سر عراق بودند و کمک‌های مالی کلانی حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دلار به بغداد می‌کردند. اما در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از همین کشورها تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. همچنین روسیه در این جنگ با ما هماهنگ بود.

سردار صفوی به شرایط داخلی کشور نیز اشاره کرد و گفت: در دفاع مقدس متأسفانه در سطح ملی انسجام سیاسی وجود نداشت. رئیس‌جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر هماهنگی لازم را با شهید رجایی نخست‌وزیر، حضرت امام خمینی (ره) و نیروهای مسلح نداشت. اما در جنگ ۱۲ روزه، انسجام بسیار خوبی در رأس حکومت میان رهبری انقلاب، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نیروهای مسلح برقرار بود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا حضور و همراهی مردم را در هر دو جنگ تعیین‌کننده دانست و افزود: ملت ما چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در جنگ ۱۲ روزه با تمام توان در کنار نظام ایستادند.

سرلشکر صفوی بر اهمیت جنگ رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: در جنگ اخیر، رسانه ملی با اتخاذ راهبرد صحیح توانست بر امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست‌ها غلبه کند و در این عرصه حرف اول را بزند.

سردار صفوی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران در بخش‌های پدافند هوایی و اطلاعات ضعف‌هایی نشان داد اما از روز چهارم به بعد توانست برتری نظامی خود را تثبیت کند.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به ارزیابی‌های خارجی افزود: حدود ۶۰ درصد منابع خارجی اعلام کردند که ایران پیروز این میدان بوده است.

وی توضیح داد: رژیم صهیونیستی به اهدافی که اعلام کرده بود از جمله برهم‌زدن ثبات داخلی ایران و تضعیف زیرساخت‌های حیاتی و قدرت نظامی و هسته‌ای نرسید، در حالی که نیروهای ایرانی به اهداف اعلام‌شده خود دست یافتند.

سرلشکر صفوی درباره وضعیت روزهای ابتدایی نبرد گفت: در دو الی سه روز اول ضعف‌هایی نشان دادیم، اما از روز چهارم موازنه تغییر کرد و در روزهای پایانی غلبه کامل با ما بود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا علت تسلیم طرف مقابل را خسارات به مراکز فرماندهی و کنترل دشمن و اصابت به تأسیسات مهم از جمله پایانه‌ها و نیروگاه‌ها ذکر کرد.

سردار صفوی افزود: بیش از ۱۶ خلبان اسرائیلی در جریان عملیات‌ها کشته شده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: در برخی بخش‌ها به‌ویژه در حوزه‌های فناوری و اطلاعات طرف مقابل برتری‌هایی داشته که موجب بروز کاستی‌هایی در عملکرد پدافندی ایران شده است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، بازنشستگان نیروی هوافضای سپاه برای همراهی و دفاع اعلام آمادگی کردند و نیروهای جوان نیز با تمام توان وارد عرصه شدند.

صفوی با قدردانی از واکنش اجتماعی مردم افزود: نمره ملت ایران در این نبرد ۲۰ است و تأکید کرد که حضور گسترده و پایبندی مردم، زن و مرد، جوان و پیر شایان تقدیر است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: بیشترین شهدای نیروهای ما در این درگیری اخیر از بین نیروهای هوافضا بودند.

سردار صفوی درباره توانمندسازی و بازسازی، گفت: ما امروز در حال بازسازی تجهیزات هوافضا و قدرت‌مان هستیم.

وی افزود: بخش‌هایی از پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، برخی تسلیحات موشکی و واحدهایی از نیروی هوایی آسیب دیده‌اند اما با انتصاب فرماندهان جدید و تلاش‌های انجام‌شده روند ترمیم و بازسازی آغاز شده است.

سرلشکر صفوی همچنین از افزایش توان هجومی ایران خبر داد و گفت: قدرت هجومی‌مان را در همه حوزه‌ها افزایش خواهیم داد نه فقط در هوا و فضا بلکه در تمامی عرصه‌ها.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در عین حال به وجود کاستی‌هایی در بخش اطلاعات اشاره و اعلام کرد: این ضعف‌ها در حال ترمیم هستند.

سردار صفوی به تحلیل وضعیت جنگ اخیر پرداخته و اعلام کرد: بخش قابل توجهی از ذخایر موشکی دشمن در این جنگ مصرف شده است.

وی هشدار داد که در صورت تکرار اقدام خصمانه، جمهوری اسلامی با توان بیشتری نسبت به گذشته پاسخ خواهد داد.

سردار صفوی ضمن قدردانی از مدیریت دولت و نقش رهبری در هدایت بحران، گفت: دولت در اداره جابجایی میلیون‌ها نفر در شرایط جنگی عملکرد قابل قبولی داشت.

وی تأکید کرد: رهبری انقلاب نقشی کلیدی در هدایت کلیه عرصه‌ها نظامی، سیاسی و رسانه‌ای ایفا کرده است.

وی اعلام کرد: بیش از ۶۰۰ یا ۶۴۰ فروند موشک پدافندی دشمن مصرف شده و ذخایر موشکی آن‌ها به شدت کاهش یافته است.

سردار صفوی تصریح کرد: وزارت دفاع، ارتش و سپاه در حال بازسازی توانمندی‌های خود هستند و هدف نهایی رسیدن به ظرفیت بازدارندگی است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تکرار تجاوز، جمهوری اسلامی با توانی بالاتر از جنگ ۱۲ روزه» وارد عمل خواهد شد.

سردار صفوی همچنین به جابجایی ۵ تا ۶ میلیون نفر اشاره کرد و گفت: دولت توانسته است امکانات اضطراری را به‌خوبی فراهم کند.

سردار صفوی گفت: رسانه ملی با گفت‌وگو با ۶۴۰ نفر با گرایش‌های مختلف فعالیت گسترده‌ای داشته و برخی خبرگزاری‌ها نیز عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده‌اند.

سردار صفوی بر لزوم تقویت ساختارهای دفاعی و رسانه‌ای برای حفظ منافع ملی تأکید کرد و آتش‌بس را مفهومی از جنگ ناتمام توصیف کرد.