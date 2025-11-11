یوسفی:۲ تصادف پیاپی در محور سبزوار- نیشابور منجر به مصدومیت ۱۵ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس یوسفی اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۰ در پی اعلام مرکز کنترل عملیات اضطراری (EOC) مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید با پیکان وانت در محدوده کیلومتر ۷۰ محور سبزوار_نیشابور، نیروهای نجات پایگاه امداد و نجات بین شهری شهید اصغری فیروزه بلافاصله به محل اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر فیروزه افزود: در این تصادف ۱۰ نفر مصدوم شدند و نجاتگران پس از تثبیت صحنه و انجام عملیات رهاسازی، ۲ نفر را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل نیروهای هلال‌احمر و ۸ نفر دیگر را به تیم‌های اورژانس واگذار کردند.

وی اضافه کرد: دومین حادثه نیز در کیلومتر ۸۳ محور سبزوار به نیشابور رقم خورد که واژگونی خودروی ساینا ۵ نفر مصدوم برجای گذاشت.

یوسفی تصریح کرد: در این حادثه نیز پس از عملیات ایمن‌سازی و رهاسازی، ۲ مصدوم توسط تیم هلال‌احمر و ۳ مصدوم توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.