منیری: سانحه رانندگی در محور بردسکن منجر به یک فوتی و ۲ مصدوم شد

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از یک جان باخته و ۲ مصدوم در برخورد تریلی با کامیون در محور بردسکن به سبزوار خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منیری از امدادرسانی نجاتگران هلال احمر شعبه بردسکن به حادثه برخورد تریلی با کامیون در محور بردسکن به سبزوار خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: گزارش برخورد یک دستگاه تریلی با کامیون در محور بردسکن به سبزوار در کیلومتر ۴۰ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد که بلافاصله یک تیم امدادی به همراه ست نجات از پایگاه امداد و نجات شهید موسوی بردسکن به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ۲ مصدوم و ۱ فوتی داشت که پس انجام اقدامات اولیه مصدومین توسط اورژانس منتقل و پس از عملیات رهاسازی ۴ ساعته توسط عوامل هلال احمر، فرد متوفی تحویل عوامل انتظامی شد.

