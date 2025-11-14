مصطفی دهمردهای، رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به فرارسیدن هفته ملی پیشگیری از سوختگی، گفت: سالانه حدود ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در کشور گزارش میشود که از این تعداد، حدود ۳۰ هزار نفر نیاز به بستری در بیمارستان دارند.
وی با بیان اینکه بیشترین آمار سوختگیها در فصل زمستان رخ میدهد، افزود: دلیل اصلی این افزایش، استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد، آشپزی در فضاهای کوچک و وقوع حوادث شغلی در کارگاههاست.
کمبود تخت استاندارد، نه تعداد تخت
رئیس بیمارستان شهید مطهری درباره وضعیت پذیرش بیماران سوختگی گفت: ما در بیمارستان مطهری کمبود تخت نداریم، اما مشکل اصلی، کمبود تختهای استاندارد برای بیماران سوختگی است و در کشور بهطور کلی تعداد تختهای سوختگی کافی نیست یا استاندارد لازم را ندارند.
هزینهها بالا اما تحت پوشش بیمه
دهمردهای درباره هزینههای درمان بیماران اظهار کرد: هزینه درمان سوختگی به دلیل استفاده از پانسمانها و تجهیزات خاص بالاست، اما در مراکز دولتی بیماران تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و هزینهها سنگین نیست. در مقابل، در بخش خصوصی این خدمات بسیار پرهزینهتر است.
۱۵۰ مراجعه فقط در چهارشنبهسوری
وی با اشاره به آمار سوختگیهای ناشی از چهارشنبهسوری گفت: تنها در بیمارستان شهید مطهری، هر سال بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ مصدوم ناشی از حوادث چهارشنبهسوری پذیرش میشوند.
رئیس بیمارستان شهید مطهری تأکید کرد: حدود ۹۰ درصد سوختگیها در کشور قابل پیشگیری است و اگر آموزش و آگاهی عمومی افزایش یابد، میتوان از وقوع بیشتر این حوادث جلوگیری کرد. از مردم عزیز میخواهیم مراقب خود و فرزندانشان باشند و اصول ایمنی را در خانه و محیط کار رعایت کنند.
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