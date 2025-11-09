به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، در پیامی به مناسبت هم‌زمانی «هفته جهانی سوختگی» و «هفته ملی دیابت» با «روز ملی فرهنگ عمومی»، بر اهمیت پیوند میان فرهنگ و سلامت، نقش جامعه در پیشگیری از بیماری‌ها و ضرورت تقویت زنجیره جامع درمان از مراقبت‌های بالینی تا حمایت‌های اجتماعی تأکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بازه زمانی که از چهاردهم آبان، با هم‌زمانی دو مناسبت «روز ملی فرهنگ عمومی» و «هفته جهانی سوختگی» آغاز می‌شود و به «روز جهانی دیابت» در ۲۳ آبان‌ماه (۱۴ نوامبر) ختم می‌گردد، از جمله تقارن‌های ارزشمند در تقویم نظام سلامت است؛ تقارنی که مفاهیم مهمی را یادآور می‌شود و فرصتی است تا بار دیگر بر پیوند ناگسستنی فرهنگ و سلامت و نیز مسئولیت جمعی ما در قبال پیشگیری و ارائه مراقبت‌های جامع درمانی تأکید کنیم.

زمانی که «فرهنگ سلامت» به عنوان بخش لاینفک از فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد، شاهد ارتقای خود مراقبتی، افزایش مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی و در نهایت، کاهش بار بیماری‌ها و حوادث خواهیم بود.

در نگاه نخست شاید شباهتی میان سوختگی و دیابت به چشم نیاید، اما با تأمل بیشتر درمی‌یابیم که این دو، دو روی یک سکه در نظام سلامت هستند. در ظاهر، سوختگی حادثه‌ای حاد است که در لحظه رخ می‌دهد و دیابت بیماری‌ای مزمن است که در گذر زمان پیشرفت می‌کند؛ اما هر دو وجه اشتراک‌های مهمی دارند: هر دو قابل پیشگیری‌اند؛ مدیریت مؤثر هر دو، ریشه در «فرهنگ سلامت» دارد؛ هر دو پس از درمان جسمی، نیازمند حمایت‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی‌اند؛ و هر دو برای بازگشت بیمار به زندگی عادی، به همدلی جامعه و آموزش صحیح بیماران نیاز دارند.

سوختگی از تلخ‌ترین و پرهزینه‌ترین حوادث قابل پیشگیری است. بسیاری از کشورها توانسته‌اند با ارتقای «فرهنگ ایمنی» در محیط‌های خانگی و شغلی، میزان بروز و مرگ‌ومیر ناشی از سوختگی را به‌طور چشمگیری کاهش دهند. در مورد دیابت نیز که یک اپیدمی خاموش جهانی است و ریشه در سبک زندگی کم‌تحرک، تغذیه ناسالم و استرس‌های روزمره دارد، نهادینه‌سازی «فرهنگ پیشگیری» از طریق غربالگری به‌موقع و اصلاح سبک زندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بروز عوارض ناتوان‌کننده دارد.

ما باور داریم که درمان، فرایندی فراتر از خدمات بالینی در بیمارستان‌ها و مطب‌ها است. درمان، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است که تا بازگشت بیمار به جامعه، با مراقبت‌های اجتماعی و روانی ادامه می‌یابد. هدف درمان دیابت، تنها کنترل قند خون یا تجویز انسولین نیست؛ بلکه حفظ کیفیت زندگی و پیشگیری از عوارض بلندمدت است. در این راستا، زنجیره خدمات درمانی شامل دسترسی به داروهای نوین، تجهیزات پایش قند خون، خدمات تخصصی زخم پای دیابتی، مشاوره تغذیه و روان و آموزش سبک زندگی سالم می‌شود.

در سوختگی نیز، درمان صرفاً به مدیریت زخم محدود نیست؛ بلکه فرایندی است که از ارائه مراقبت‌های اورژانسی در صحنه حادثه آغاز و با جراحی‌های ترمیمی، پیوند پوست و توانبخشی جسمی ادامه می‌یابد. اما مأموریت ما در وزارت بهداشت به همین جا ختم نمی‌شود. زنجیره امید با مراقبت‌های اجتماعی، حمایت‌های روانی و توانمندسازی بیماران ادامه دارد.

شعار هفته جهانی سوختگی، «زنجیره امید: از مراقبت بالینی تا مراقبت‌های اجتماعی»، بیانگر همین نگاه جامع، انسان‌محور و اخلاق‌مدار به درمان است. ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خود را متعهد به تقویت این زنجیره امید در تمامی مراحل می‌دانیم. تحقق این هدف، بدون مشارکت فعال نهادهای فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ها و همچنین همراهی مردم و تشکل‌های مردمی ممکن نخواهد بود.

در این مناسبت، ضمن تقدیر از خدمات بی‌وقفه کارکنان نظام سلامت که شبانه‌روز برای بهبود سلامت جامعه تلاش می‌کنند، از سازمان‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و همه داوطلبانی که هم‌دلانه در کنار نظام سلامت ایستاده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم. بی‌تردید، با همکاری و هم‌افزایی یکدیگر و با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی، می‌توانیم «فرهنگ پیشگیری» را در جامعه نهادینه کرده و از تکرار سرنوشت‌های تلخ و حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کنیم.