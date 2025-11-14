به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست گلخانه مدرن و صنعتی هیدروپونیک «کشت و صنعت آذربایجان خاوری» صبح جمعه با حضور غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی و بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی در شهرستان شبستر به بهرهبرداری رسید. این مجموعه که در روستای نظرلو احداث شده، ۱۰ هکتار سطح زیرکشت دارد و با هدف توسعه تولیدات صادراتمحور، افزایش بهرهوری آب و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه راهاندازی شده است.
ظرفیت تولید سالانه این گلخانه بیش از ۴ هزار تن انواع سبزی، صیفی و نشاء است و بهرهبرداری از آن نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین محصولات گلخانهای استان خواهد داشت.
برای اجرای این پروژه مجموعاً ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده که ۴ هزار میلیارد ریال آن توسط بخش خصوصی تأمین شده است. با آغاز فعالیت فاز نخست، برای ۲۷۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده و خانوارهای منطقه از مزایای اقتصادی آن بهرهمند خواهند شد.
همچنین بر اساس برنامهریزی انجامشده، مراحل اجرایی فاز دوم این طرح در سطح ۱۰۰ هکتار بهزودی آغاز خواهد شد.
نظر شما