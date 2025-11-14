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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

بهره‌برداری از بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک آذربایجان‌شرقی در شبستر

بهره‌برداری از بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک آذربایجان‌شرقی در شبستر

تبریز- بزرگ‌ترین گلخانه هیدروپونیک آذربایجان‌شرقی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شبستر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست گلخانه مدرن و صنعتی هیدروپونیک «کشت و صنعت آذربایجان خاوری» صبح جمعه با حضور غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در شهرستان شبستر به بهره‌برداری رسید. این مجموعه که در روستای نظرلو احداث شده، ۱۰ هکتار سطح زیرکشت دارد و با هدف توسعه تولیدات صادرات‌محور، افزایش بهره‌وری آب و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه راه‌اندازی شده است.

ظرفیت تولید سالانه این گلخانه بیش از ۴ هزار تن انواع سبزی، صیفی و نشاء است و بهره‌برداری از آن نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین محصولات گلخانه‌ای استان خواهد داشت.

برای اجرای این پروژه مجموعاً ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده که ۴ هزار میلیارد ریال آن توسط بخش خصوصی تأمین شده است. با آغاز فعالیت فاز نخست، برای ۲۷۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده و خانوارهای منطقه از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند خواهند شد.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراحل اجرایی فاز دوم این طرح در سطح ۱۰۰ هکتار به‌زودی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6655301

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