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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

باحضور وزیر جهادکشاورزی؛

افتتاح فاز اول مرغداری ۴۰ هزار قطعه‌ای در اهر

افتتاح فاز اول مرغداری ۴۰ هزار قطعه‌ای در اهر

اهر- در جریان سفر وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجان‌شرقی، فاز اول مرغداری گوشتی در شهرستان اهر به بهره‌برداری رسید.

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کد مطلب 6655021

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