https://mehrnews.com/x39zMM ۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱ کد مطلب 6655021 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱ باحضور وزیر جهادکشاورزی؛ افتتاح فاز اول مرغداری ۴۰ هزار قطعهای در اهر اهر- در جریان سفر وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجانشرقی، فاز اول مرغداری گوشتی در شهرستان اهر به بهرهبرداری رسید. دریافت 34 MB کد مطلب 6655021 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح سردخانه اهر به ظرفیت ۳ هزارتن با حضور وزیر جهاد کشاورزی بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه تولید خوراک دام و طیور در اهر نوری: بخش خصوصی محور بقای تولید و صادرات کشور است بهرهبرداری از بزرگترین گلخانه هیدروپونیک آذربایجانشرقی در شبستر برچسبها تبریز مرغداری صنعت مرغداری
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