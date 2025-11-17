اجرای موفق تبصره ۱۸ در استان سمنان؛ جذب ۹۰درصدی تسهیلات تولید و اشتغال

یادگار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نشست ستاد رفع موانع تولید در استان سمنان به صورت هفتگی در حال برگزاری است، تاکید کرد: در یک هفته اخیر مشکلات ۱۱ واحد صنعتی در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شاهد همکاری خوب بانک‌ها با مصوبات ستاد کارگروه رونق تولید و رفع موانع استان سمنان دارند، افزود: تلاش ما برای اعطای تسهیلات بانکی تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی است تا این واحدها در چرخه تولید باقی بمانند.

مدیرکل صمت استان سمنان با بیان اینکه تعدادی از واحدهای مشکل دار تولیدی استان دارای مشکلات بانکی هستند، گفت: مشکلات گمرکی و مالیاتی همچنین مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و … از جمله مشکلات واحدهای صنعتی استان است.

احمدی با بیان اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی استان سمنان هم مشکلات ارزی دارند، ابراز کرد: مهلت‌های قانونی به این واحدها ابلاغ شده تا بتوانند مشکلات ارزی شأن را حل کرده و در چرخه تولید باقی بمانند.

وی افزود: این واحدها عمدتاً واحدهای دارای اشتغال بالا در استان سمنان هستند که مشکلات شأن در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته است همچنین کمک‌های خوبی به لحاظ تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها صورت خواهد گرفت.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون اشتغال و تولید سال گذشته نیز در آخرین نشست کارگروه رونق تولید استان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: ۹۰ درصد از اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ سال قبل جذب شده است.

احمدی افزود: تلاش داریم که مابقی آن را هم جذب کنیم تا بتوانیم تسهیلات خوبی را به واحدهای تولیدی استان بپردازیم زیرا این وام‌ها نقش مؤثری در ارتقای توان تولیدی در استان سمنان دارند.