رفع موانع تولید باید به ایجاد بستر امن برای فعالان اقتصادی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب سه شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل استانداری سمنان، اظهار کرد: رفع نظام مند مشکلات واحدهای تولیدی و پیگیری مستمر مصوبات مورد تأکید است.

وی با اشاره به بررسی مشکلات ۱۳ طرح اقتصادی و تولیدی استان ادامه داد: مسائل این واحدها در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و رفع تعهدات ارزی بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شد.

استاندار سمنان تأکید کرد: در موضوع تعهدات ارزی باید میان موارد مختلف تفکیک قائل شد و پیش از ارجاع پرونده‌ها به دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات، بررسی‌های لازم در مجموعه‌های اقتصادی استان انجام شود تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در بستر امن فعالیت کنند.

کولیوند همچنین بر استفاده از ظرفیت مصوبات و دستورالعمل‌های ملی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با بررسی دقیق مقررات، راهکارهای قانونی را برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی به کار گیرند.

وی تأمین سوخت مورد نیاز ماه‌های سرد سال، مدیریت مصرف انرژی و تأمین برق صنایع را از دیگر اولویت‌های استان دانست و افزود: برنامه‌ریزی برای جلوگیری از آسیب محدودیت‌های انرژی به تولید ضروری است.

استاندار سمنان همچنین با تأکید بر نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید، تاکید کرد: همراهی بیشتر بانک‌ها برای تأمین مالی، تعیین تکلیف تعهدات و مطالبات بانکی و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی لازم است.