به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی محمدی در جلسه اضطراری مدیریت آلودگی هوای مازندران افزود: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی باید از هرگونه فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین از تمامی شهرداری‌های استان خواست نسبت به ایجاد و نصب ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا اقدام کنند.

محمدرضا کنعانی مدیرکل محیط‌زیست مازندران، با اشاره به منشأ آلودگی فعلی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد گردوغبار موجود منشأ خارجی دارد و از کشورهای شمال‌شرق خزر وارد استان می‌شود.

وی منابع داخلی آلودگی هوا را شامل استاندارد نبودن معادن شن و ماسه و سوزاندن کاه و کلش عنوان کرد و افزود: شاخص آلودگی هوا امروز در آمل ۱۸۳ و در نکا ۱۵۷ ثبت شده است.

بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران نیز با پیش‌بینی تداوم گردوغبار تا ۴۸ ساعت آینده اعلام کرد: پیامک هشدار برای همه شهروندان استان ارسال خواهد شد.