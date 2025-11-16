  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

بارش سنگین باران و تگرگ در اهواز

بارش سنگین باران و تگرگ در اهواز

اهواز - بارش سنگین باران و تگرگ در اهواز باعث غافلگیری کسبه در اهواز شد.

دریافت 10 MB
کد مطلب 6657842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • AT ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      2 0
      پاسخ
      کاش زیرساختهای ضروری برای سیو کردن و هدایت کردن آب سیلابها ایجاد میشد!!!
    • امیر IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      8 0
      پاسخ
      خدا را شکرت بابت این نعمت خوب
    • محمدرضا IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه زمین‌های کشاورزی نصیبی از بارون نبردن ...فقط رو شهرها بارون زیاد اومد
    • ایران پاد و اسلام زنده باد IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      1 0
      پاسخ
      سپاس خدای را که با لطف به موقع خود دل مان را شاد کرد و باران رحمت خود را بر بخش وسیعی از کشور جانمان را جاری کرد ..‌‌ چند روز بیش که سراسر کشورمان نمازهای طلب باران و دعا و .... برگذار می شد ، اشکم جاری بود و غمی سنگین وجودم را گرفته بود وقتی سدهای کشور و بخصوص سدهای تهران و کرج و چاه ها و قنواتی استانهای کویری و مناطق کم آب کشور را می دیدم غم و قصه برای این هموطنانم سرا سر وجودم را فراگرفته و ناراحتیم جان کاه می شد . خدا را شکر در اهواز ما از دیروز تا به حال باران خوبی باریده هوا هم عالی
    • ایران پاد و اسلام زنده باد IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      1 1
      پاسخ
      باید تا می توانیم در کشور از نزولات آسمانی ذخیره هم سطحی در بندها و سدها بکنیم و هم با استفاده از همه روشهای رایج ذخیره زیر زمین و احیای قنواتی و‌چاها و چشمه را در هدف داشته باشیم آبخیزداری باید فعال و موثر کار بشود ....
    • مهران IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      3 0
      پاسخ
      کاش 20روز یسر اینجور بارون بباره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها