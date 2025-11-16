https://mehrnews.com/x39BXm ۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶ کد مطلب 6657842 استانها خوزستان استانها خوزستان ۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶ بارش سنگین باران و تگرگ در اهواز اهواز - بارش سنگین باران و تگرگ در اهواز باعث غافلگیری کسبه در اهواز شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6657842 کپی شد مطالب مرتبط سبزه زاری: رگبار و تندبادهای لحظه ای در خوزستان پیش بینی می شود واکنش مردم ارومیه پس از نزول رحمت الهی بارش باران و تگرگ در شعیبیه شوشتر راهپیمایی باشکوه مردم اهواز علیه اغتشاشگران بارش باران در جنوب غرب اهواز مه غلیظ صبحگاهی در اهواز برچسبها هواشناسی خوزستان اهواز بارش باران
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