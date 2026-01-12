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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

راهپیمایی باشکوه مردم اهواز علیه اغتشاشگران

راهپیمایی باشکوه مردم اهواز علیه اغتشاشگران

اهواز - مردم اهواز امروز دوشنبه در محکومیت اقدامات اخیر اغتشاشگران راهپیمایی کردند.

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کد مطلب 6720284

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