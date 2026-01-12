https://mehrnews.com/x3b7XG ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸ کد مطلب 6720284 استانها خوزستان استانها خوزستان ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸ راهپیمایی باشکوه مردم اهواز علیه اغتشاشگران اهواز - مردم اهواز امروز دوشنبه در محکومیت اقدامات اخیر اغتشاشگران راهپیمایی کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6720284 کپی شد مطالب مرتبط وزارت کشور گزینه تصدی شهرداری اهواز را تأیید نمیکند خروش تاریخی مردم دارالمومنین کاشان در یوم الله ۲۲ دیماه بارش سنگین باران و تگرگ در اهواز اولین سردخانه عمومی اهواز افتتاح شد برچسبها اغتشاشات ایران راهپیمایی اهواز
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