ابلاغ آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویی وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی، معاون دانشجویی وزارت بهداشت، در نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی (تیتر ۱۴) که امروز بعدازظهر با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: این نشست فرصتی برای معرفی جشنواره و گفت‌وگو درباره نقش نشریات دانشجویی است. به گفته وی، نشریات دانشجویی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها هستند و بستری برای بیان دیدگاه‌های دانشجویان در قالب فعالیت‌های گروهی محسوب می‌شوند.

حبیبی افزود: نشریات دانشجویی در دهه‌های گذشته خاستگاه بسیاری از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بوده‌اند و امکان دیده‌شدن و شنیده‌شدن نظرات دانشجویان را فراهم کرده‌اند. هرچند با گسترش شبکه‌های اجتماعی از میزان توجه به نشریات کاسته شده، اما همچنان یکی از ارکان مهم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان به شمار می‌روند.

وی با اشاره به لزوم حمایت بیشتر از فعالان این حوزه گفت: تلاش ما این است که ظرفیت‌ها و بسترهای لازم برای دیده‌شدن گسترده‌تر نشریات فراهم شود تا شبکه‌های ارتباطی شکل‌گرفته در محیط دانشجویی بتوانند در وزارت بهداشت و وزارت علوم نیز اثرگذار باشند.

معاون دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳۴۲ نشریه دانشجویی در وزارت بهداشت فعال است؛ ۲۶ درصد علمی، ۴۲ درصد فرهنگی، اجتماعی و صنفی، ۱۹ درصد سیاسی، ۱۰ درصد هنری و ۳ درصد نیز صوتی هستند.

وی از تسهیل روند صدور مجوز نشریات دانشجویی خبر داد و گفت: دانشجویان با ارائه مدارک کامل می‌توانند مجوز خود را در اولین جلسه شورای نظارت دریافت کنند. حبیبی تأکید کرد: نشریات دانشجویی باید آزادی بیان داشته باشند؛ اگر امکان گفت‌وگو و نقد نباشد، شکل‌گیری اندیشه مختل می‌شود و ما مخالف برخورد با نشریات دانشجویی هستیم.

حبیبی همچنین از اتمام بازنگری آئین‌نامه شوراهای صنفی دانشجویی خبر داد و اعلام کرد این آئین‌نامه در روزهای آینده ابلاغ می‌شود.