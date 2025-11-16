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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

ابلاغ آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویی وزارت بهداشت

ابلاغ آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویی وزارت بهداشت

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از اتمام بازنگری آئین نامه شوراهای صنفی دانشجویی خبر داد که طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی، معاون دانشجویی وزارت بهداشت، در نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی (تیتر ۱۴) که امروز بعدازظهر با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: این نشست فرصتی برای معرفی جشنواره و گفت‌وگو درباره نقش نشریات دانشجویی است. به گفته وی، نشریات دانشجویی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها هستند و بستری برای بیان دیدگاه‌های دانشجویان در قالب فعالیت‌های گروهی محسوب می‌شوند.

حبیبی افزود: نشریات دانشجویی در دهه‌های گذشته خاستگاه بسیاری از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بوده‌اند و امکان دیده‌شدن و شنیده‌شدن نظرات دانشجویان را فراهم کرده‌اند. هرچند با گسترش شبکه‌های اجتماعی از میزان توجه به نشریات کاسته شده، اما همچنان یکی از ارکان مهم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان به شمار می‌روند.

وی با اشاره به لزوم حمایت بیشتر از فعالان این حوزه گفت: تلاش ما این است که ظرفیت‌ها و بسترهای لازم برای دیده‌شدن گسترده‌تر نشریات فراهم شود تا شبکه‌های ارتباطی شکل‌گرفته در محیط دانشجویی بتوانند در وزارت بهداشت و وزارت علوم نیز اثرگذار باشند.

معاون دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳۴۲ نشریه دانشجویی در وزارت بهداشت فعال است؛ ۲۶ درصد علمی، ۴۲ درصد فرهنگی، اجتماعی و صنفی، ۱۹ درصد سیاسی، ۱۰ درصد هنری و ۳ درصد نیز صوتی هستند.

وی از تسهیل روند صدور مجوز نشریات دانشجویی خبر داد و گفت: دانشجویان با ارائه مدارک کامل می‌توانند مجوز خود را در اولین جلسه شورای نظارت دریافت کنند. حبیبی تأکید کرد: نشریات دانشجویی باید آزادی بیان داشته باشند؛ اگر امکان گفت‌وگو و نقد نباشد، شکل‌گیری اندیشه مختل می‌شود و ما مخالف برخورد با نشریات دانشجویی هستیم.

حبیبی همچنین از اتمام بازنگری آئین‌نامه شوراهای صنفی دانشجویی خبر داد و اعلام کرد این آئین‌نامه در روزهای آینده ابلاغ می‌شود.

کد مطلب 6658045
زهرا سیفی

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