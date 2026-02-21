تأکید معاون وزیر بهداشت بر پیگیری مطالبات و پرهیز از برخوردهای انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مسعود حبیبی، پس از مراسم آغاز پروژه ساخت خوابگاه متأهلی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر نشستی با نمایندگان تشکلها و کانونهای فرهنگی و اعضای شورای صنفی و شورای فرهنگی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دیدار و گفتوگو کرد. این نشست صریح و صمیمیانه بیش از دو ساعت به طول انجامید و به طرح گسترده مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از سوی دانشجویان علوم پزشکی اختصاص داشت.
در این جلسه، عبدالرضا دیانی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، محمد اسماعیلزاده معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، یگانه حشمتی مدیر امور دانشجویی، مهدی کاظمی مدیر امور فرهنگی و دیگر مسئولان دانشگاه حضور داشتند.
طرح مسائل صنفی و رفاهی دانشجویان
در این نشست دانشجویان به پیگیریهای انجامشده درباره مسائل صنفی از جمله تغذیه، اشتغال دانشجویی، وام و بیمه اشاره کردند و با یادآوری گفتوگوهای پیشین با معاون وزیر در خوابگاه دانشجویی، بر ضرورت تسریع در تصمیمات آموزشی و پرهیز از اتخاذ تصمیماتی که میتواند در شرایط حساس کنونی موجب التهاب در فضای دانشگاه شود، تأکید کردند.
نماینده دانشجویان همچنین توضیحاتی درباره پیگیریهای انجامشده برای مجازی شدن امتحانات ارائه کرد و هدف از این درخواست را حفظ امنیت و آرامش دانشجویان، بهویژه دانشجویان ساکن خوابگاهها، عنوان کرد.
او همچنین با قدردانی از همکاری مسئولان دانشگاه از جمله دکتر شبستری، دکتر اسماعیلزاده و دکتر حشمتی بیان کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از محدودیتهای بودجهای است و کمتر به سوءمدیریت در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی مربوط میشود. در ادامه، موضوع درگذشت دانشجوی پزشکی، پارسا صفار، و بازداشت یک دانشجوی داروسازی دانشگاه از سوی دانشجویان به عنوان نمونههایی از فضای ملتهب اخیر مطرح شد.
دانشجویان همچنین با اشاره به محدودیتهای بودجهای اعلامشده در برخی حوزههای دانشجویی، خواستار شفافسازی بیشتر درباره نحوه تخصیص منابع و اولویتبندی پروژههای رفاهی شدند.
پروژه ساخت مجموعه رفاهی در مشهد
یکی دیگر از دانشجویان درباره ساخت مجموعه رفاهی وزارت بهداشت در مشهد و تناسب آن با شرایط اقتصادی کشور پرسشهایی مطرح کرد. حبیبی در پاسخ گفت وزارت بهداشت موظف است برای حفظ و ارتقای رفاه کارکنان خود برنامهریزی کند و انتخاب مشهد علاوه بر ظرفیتهای گردشگری، به جایگاه زیارتی و معنوی این شهر مرتبط است.
یکی دیگر از نمایندگان دانشجویان نیز نیز خواستار شفافسازی منابع تأمین بودجه پروژههای رفاهی شد. معاون وزیر در پاسخ این پروژه را در چارچوب برنامههای توسعهای وزارتخانه ارزیابی کرد و آن را بخشی از روند معمول فعالیتهای عمرانی کشور دانست.
طرح انتقادات درباره نحوه برخورد با اعتراضات در دانشگاه
بخش قابل توجهی از این نشست به بررسی اتفاقات اخیر دانشگاه، بهویژه حواشی مربوط به درگذشت یک دانشجو و بازداشت یکی دیگر از دانشجویان اختصاص یافت.
نمایندگان دانشجویان با انتقاد از نحوه برخورد با دانشجویان معترض، به موضوع احضارها، تشکیل پروندههای انضباطی و فشار بر خانواده برخی دانشجویان اشاره کردند.
آنان با اشاره به درگذشت زندهیاد پارسا صفار و بازداشت یکی از دانشجویان، نسبت به آنچه فقدان بستر مناسب و امن برای بیان اعتراضات مسالمتآمیز عنوان کردند، ابراز نگرانی کردند.
دانشجویان همچنین با تأکید بر اهمیت آزادی بیان در محیطهای دانشگاهی، خواستار تقویت فضای گفتوگو و ایجاد بستر مناسب برای بیان دیدگاهها و فعالیتهای قانونی دانشجویی شدند و بر ضرورت توجه بیشتر به مطالبات و دغدغههای تشکلهای دانشجویی تأکید کردند.
آنان همچنین از نحوه رسیدگی به اعتراضات دانشجویی انتقاد کرد و گفت پاسخ اعتراض دانشجو نباید صرفاً در قالب احضار به شوراهای انضباطی باشد.برخی دیگر اعضای انجمن اسلامی نیز نگرانیهایی درباره فضای سیاسی کشور و محدودیت فعالیتهای تشکیلاتی مطرح کردند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پاسخ اظهار داشت: همه این دانشجویان همچون فرزندان ما هستند و تا حد امکان پیگیر وضعیت آنان بودهایم. چنین حوادثی خسارتهایی است که به بدنه دانشگاه وارد میشود.
طرح دغدغهها درباره وضعیت انگیزشی دانشجویان و ساختار فعالیتهای فرهنگی
در ادامه نشست، نمایندگان تشکلها و نهادهای دانشجویی به بیان دیدگاههای خود درباره وضعیت فعالیتهای فرهنگی و میزان مشارکت دانشجویان پرداختند.
در بخش دیگری از این نشست، یکی دیگر از دانشجویان با اشاره به فعالیت نهادهای مختلف فرهنگی در دانشگاه، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان مجموعههای فعال در حوزه فرهنگی، از جمله مدیریت فرهنگی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و تشکلهای دانشجویی، برای افزایش همافزایی و اثربخشی برنامهها تأکید کرد.
آنان همچنین با اشاره به برخی چالشهای اجرایی این انجمنها، خواستار تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع موجود و فراهم شدن زیرساختهای مناسب، از جمله اختصاص فضای فیزیکی برای فعالیت انجمنهای علمی شدند.
در ادامه، یکی دیگر از دانشجویان با اشاره به کاهش حضور و مشارکت دانشجویان در بازه زمانی پیشرو، این وضعیت را مانعی برای اجرای برنامههای مرتبط با کاهش آسیبهای روانی و ناشی از ترومای جمعی دانست و درباره برنامهریزی وزارتخانه در این زمینه پرسش کرد. وی همچنین بر ضرورت اثربخشی بیشتر نشستها و تریبونهای گفتوگو و ارائه بازخوردهای مشخص از نتایج این جلسات تأکید کردند.
دبیر یکی از کانونهای فرهنگی نیز ضمن تشریح روند رو به رشد فعالیت کانونها در سال گذشته، خواستار حمایت بیشتر و فراهمسازی زیرساخت مناسب برای فعالیتهای فرهنگی شد.
تأکید بر گفتوگو، پیگیری مطالبات و پرهیز از برخوردهای انضباطی
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در جمعبندی سخنان خود با تأکید بر جایگاه دانشگاه در آینده کشور گفت: همه شما بخشی از سرمایه انسانی ارزشمند این دانشگاه هستید و این دیدار فرصتی برای گفتوگو درباره مسئولیت مشترک ما نسبت به ایران و دانشگاه است.
وی گفتوگو، احترام و کرامت انسانی را محور فضای دانشگاهی دانست و سلامت روان دانشجویان را از اولویتهای اصلی وزارتخانه برشمرد. حبیبی به اجرای طرحهای مداخله زودهنگام در مشکلات روانی دانشجویان و تقویت نقش کانونهای فرهنگی، هنری و شوراهای صنفی در تصمیمسازی اشاره کرد.
حبیبی با تأکید بر اهمیت گفتوگو با دانشجویان، بر ضرورت شنیدن دیدگاهها و پذیرش برخی کاستیها تأکید کرد و اظهار داشت که تقویت عدالت، آزادی و کرامت انسانی از اصول اساسی مورد توجه در فضای دانشگاهی است.
وی با اشاره به تحولات اخیر، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ آرامش و امنیت دانشگاهها، اظهار داشت حفظ جان افراد و امنیت کشور خط قرمز اساسی است و باید همه اقدامات در چارچوب حفظ منافع ملی و صیانت از جامعه دانشگاهی انجام شود.
او همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای دستیاران پزشکی، از تعریف حقوق و بیمه، تشکیل شورای صنفی دستیاران و حذف ضمانت و وثیقه به عنوان گامهایی در جهت افزایش امنیت شغلی و آرامش روانی آنان یاد کرد.
حبیبی در پایان تأکید کرد: آینده ایران را دانشگاه میسازد و آینده دانشگاه در گرو پویایی و مشارکت دانشجویان است. با گفتوگو و فهم مشترک میتوان دانشگاه را به فضایی سرشار از امید و آرامش تبدیل کرد.
آخرین وضعیت دانشجوی بازداشتی
مسئولان حاضر در جلسه همچنین درباره آخرین وضعیت دانشجوی بازداشتی اعلام کردند که از نخستین روز، پیگیریهای لازم از سوی دانشگاه و وزارت بهداشت انجام شده و حکم آزادی وی با قید وثیقه صادر شده است. بر اساس اعلام مسئولان، رایزنیهایی نیز با مراجع قضایی در حال انجام است تا شرایط آزادی این دانشجو تسهیل شود و مبلغ وثیقه کاهش یابد.
در همین زمینه، مسئولان تأکید کردند که برای هیچیک از دانشجویان شرکتکننده در سه تجمع اخیر در دانشگاه پرونده انضباطی تشکیل نشده و برنامهای برای برخورد انضباطی یا احضار آنان وجود ندارد و تلاش بر مدیریت مسائل در چارچوب گفتوگو و تعامل است.
همچنین در پاسخ به دغدغههای مطرحشده درباره برخی مسائل امنیتی، مسئولان وعده دادند موضوعات مطرحشده، از جمله بررسی مستندات مربوط به حضور نیروهای خارج از مجموعه دانشگاه، از طریق مراجع مربوطه پیگیری و نتایج آن بررسی شود.
پس از پایان رسمی جلسه، گروهی از دانشجویان در گفتوگویی غیررسمیتر با معاون وزیر، موضوعاتی نظیر شرایط اقتصادی، سیاست خارجی و تحولات اجتماعی اخیر را مطرح کردند.
