گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه نیجر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با «باکاری یائو سانگاره» وزیر امور خارجه نیجر، درباره روابط دوجانبه گفت‌ وگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عزم ایران برای تقویت روابط با کشورهای آفریقایی، بر اهمیت تقویت همکاری‌های دو کشور در سطح دوجانبه و نیز هماهنگی در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

عراقچی همچنین از وزیر امور خارجه نیجر برای سفر به ایران دعوت کرد.

«باکاری یائو سانگاره» وزیر امور خارجه نیجر نیز با اشاره به روابط عالی و دوستانه میان دو کشور، ضمن استقبال از دعوت به عمل آمده، آمادگی نیجر را برای گسترش مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه طرفین اعلام کرد.