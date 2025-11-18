«جنپو» تنها بازیکن مصدوم استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای دیدار با پادیاب خلخال در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی آماده می‌کند که تمرینات این تیم طی روزهای اخیر زیر نظر ریکاردو ساپینتو و اعضای کادر فنی با جدیت دنبال شده است. آبی‌پوشان پایتخت با وجود غیبت چند بازیکن، تلاش دارند با آمادگی کامل به استقبال این مسابقه بروند.

پیش از آغاز فیفادی، چند بازیکن استقلال از جمله روزبه چشمی، حبیب فرعباسی، جلال الدین ماشاریپوف و موسی جنپو با مصدومیت روبه‌رو بودند. با این حال، کاپیتان استقلال و سنگربان این تیم پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، به تمرینات گروهی بازگشته‌اند و برای همراهی تیم در دیدارهای پیش‌رو مشکلی نخواهند داشت. در این میان، مصدومیت موسی جنپو همچنان پابرجاست و این بازیکن نه‌تنها دیدار مقابل پادیاب را از دست داده، بلکه احتمال غیبت او در مسابقه برگشت برابر الوصل امارات در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز وجود دارد.

از طرفی، ریکاردو ساپینتو قصد دارد در بازی روز جمعه ۳۰ آبان که از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود، به برخی از بازیکنان اصلی تیمش استراحت بدهد. این تصمیم به‌ویژه در مورد بازیکنانی که تازه از مصدومیت رهایی یافته‌اند از جمله چشمی و فرعباسی اهمیت بیشتری دارد تا با آمادگی کامل به میادین مهم‌تر بازگردند.

سرمربی پرتغالی استقلال برنامه‌ریزی کرده است در این مسابقه از بازیکنان ذخیره و جوان‌تر نیز استفاده کند تا ضمن ایجاد فرصت برای تمامی نفرات، فشار مسابقات اخیر را از روی ستاره‌های اصلی تیم بردارد. از سوی دیگر، استقلال باید چند روز پس از این دیدار خود را برای تقابل دشوار با الوصل امارات آماده کند و به همین دلیل مدیریت انرژی بازیکنان یکی از اولویت‌های کادر فنی است.

همچنین ماشاریپوف که در اردوی ترکیه استقلال و پیش از آغاز فصل بیست و پنجم دچار مصدومیت از ناحیه زانو شده بود مصدومیت خود را پشت سر گذاشته اما از آنجایی که نامش در لیست استقلال نیست باید تا نیم فصل بیرون از زمین بازی باشد.