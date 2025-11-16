اقدام فرهنگی باشگاه استقلال به مناسبت هفته کتابداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، به مناسبت روز و هفته کتابداری، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به همراه مهدی صاحبدل مدیر فرهنگی باشگاه و جمع دیگری از مدیران، با حضور در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران، ضمن گرامی‌داشت این هفته، به بحث و تبادل نظر درباره همکاری‌های متقابل پرداختند.

در ابتدای این دیدار رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع نوجوانان این کانون و با اشاره به اعتقاد راسخ خود به این نکته که هزینه برای پیشگیری بهتر از هزینه برای درمان است، افزود: با پیگیری این امر مهم، جامعه با تعداد کمتری از بزهکاران روبه‌رو خواهد شد.

تاجرنیا در ادامه، ضمن اعلام آمادگی کامل باشگاه استقلال برای حضور در بخش آموزش، افزود: باشگاه استقلال می‌تواند از مربیان آموزشی خود جهت برگزاری مسابقات و آموزش علاقمندان به رشته‌های مختلف ورزشی در کانون استفاده کند.

حضور پیشکسوتان در کانون و برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت‌های مختلف از دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.

در بخش دیگری از این دیدار، صادقی سرپرست کانون اصلاح و تربیت با تشکر از مدیران باشگاه استقلال به‌دلیل حضور در این مجموعه گفت: این اقدام باشگاه استقلال در جهت اجرای مسئولیت اجتماعی خود قابل تقدیر است و امیدواریم شاهد حضور دیگر باشگاه‌ها و متولیان ورزش کشور نیز در این راستا باشیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام ما در کانون اصلاح و تربیت، آموزش درست و صحیح و کاهش هزینه‌های درمان است، به‌گونه‌ای که نوجوانان و جوانان پس از حضور در کانون اصلاح و تربیت و بازگشت به جامعه، دیگر به سمت بزه نرفته و فردی مفید برای خانواده و اجتماع خود باشند.

درپایان این دیدار ، مدیران باشگاه استقلال ضمن بازدید از بخشهای مختلف کانون اصلاح و تربیت، مجموعه ای از اقلام فرهنگی من جمله کتاب را به نوجوانان کانون اهدا کردند.