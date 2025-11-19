به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین ماشاریپوف وینگر ازبکستانی تیم فوتبال استقلال، در جریان اردوی پیشفصل این تیم در ترکیه دو بار از ناحیه زانو مصدوم شد؛ مصدومیتی طولانیمدت که باعث شد نام او از فهرست بازیکنان خارجی استقلال خط بخورد تا امکان جذب بازیکن جدید فراهم شود.
در این میان، موضوع عدم استفاده از آلمدین زیلیکیچ، بازیکن بوسنیایی که حتی یک دقیقه هم برای استقلال به میدان نرفت، باعث سوخت شدن یکی از سهمیههای خارجی استقلال شد و آبیها عملاً اجازه استفاده از تنها هفت بازیکن خارجی (غیر آسیایی) را داشتند.
باشگاه استقلال با ارسال نامهای به سازمان لیگ، خواستار بررسی وضعیت پزشکی زیلیکیچ و علت عدم بهرهبرداری از او شد تا سهمیه سوختشده بازگردانده شود. پس از چند ماه بررسی، کمیتههای مربوطه مدارک ارائهشده را تأیید و سهمیه از دسترفته استقلال را به این باشگاه بازگرداندند.
با این تصمیم، نام جلالالدین ماشاریپوف که بهتازگی به تمرینات گروهی اضافه شده است، میتواند دوباره در فهرست استقلال قرار بگیرد و این بازیکن مشکلی برای همراهی آبیها در نیمفصل دوم رقابتها نخواهد داشت.
