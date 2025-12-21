فیش حقوقی کامران فانی در کتابخانه مجلس سنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «در قاب یک سند» که روی سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قابل دسترسی است، با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم و گاه مغفولمانده گنجینه آرشیوی سازمان طراحی شده و در هر نوبت به یکی از اسناد تاریخی، فرهنگی، اداری یا اجتماعی موجود در آرشیو ملی میپردازد. بیستوپنجمین روایت «در قاب یک سند» به مناسبت درگذشت کامران فانی، به معرفی اسنادی از فعالیت حرفهای او در کتابخانه مجلس سنا و نحوه پرداخت دستمزد وی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ اختصاص دارد.
کامران فانی، متولد ۲۷ فروردین ۱۳۲۳ در قزوین، پژوهشگر، مترجم و از چهرههای اثرگذار حوزه کتاب و کتابداری ایران بود. او پس از ترک تحصیل در رشته پزشکی، وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۷ در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغالتحصیل گردید. فانی در این دوره از محضر استادانی چون عبدالحسین زرینکوب، بدیعالزمان فروزانفر، جلالالدین همایی، ذبیحالله صفا و پرویز ناتل خانلری بهره برد و همدوره چهرههایی چون بهاءالدین خرمشاهی، سعید حمیدیان و حسن انوشه بود.
وی در سال ۱۳۵۲ مدرک کارشناسی ارشد کتابداری را از دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران دریافت کرد و فعالیت حرفهای خود را در دهه ۱۳۵۰ در کتابخانه ملی ایران آغاز نمود. فانی در کتابخانه ملی، افزون بر عضویت در هیئت علمی، بهعنوان مشاور ریاست و عضو شورای عالی مشاوران فعالیت داشت و در طراحی و اجرای پروژههای زیربنایی نقشآفرینی کرد. عضویت در هیئت امنای کتابخانه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی از دیگر مسئولیتهای علمی و فرهنگی او بود.
او از پیشگامان کتابداری نوین در ایران، بهویژه در حوزه ردهبندی و ساماندهی دانش بود و آثاری چون «ردهبندی تاریخ ایران» و «ردهبندی فلسفه اسلامی» از مهمترین دستاوردهای ماندگار او بهشمار میروند.
فانی نقشی مهم در ترویج کتابخوانی و گسترش دانش کتابداری در ایران ایفا کرد و سهمی مؤثر در آشنایی جامعه با نویسندگان برجسته ادبیات غرب داشت. او آثار متعددی از نویسندگانی چون آنتوان چخوف و گونتر گراس ترجمه کرد که ترجمههایش از نمونههای شاخص تاریخ معاصر ایران بهشمار میآیند.
اسناد معرفیشده در بیستوپنجمین روایت «در قاب یک سند» به همکاری کامران فانی با کتابخانه مجلس سنا در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ مربوط میشود؛ دورهای که بهدلیل عزیمت فهرستنویس آن کتابخانه به خارج از کشور، احتمال ایجاد وقفه در امور وجود داشت. در این مقطع، فانی بهمنظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیتها، با کتابخانه مجلس سنا همکاری کرد.
در همین راستا، کیکاوس جهانداری، مدیرکل کتابخانه و مرکز اسناد مجلس سنا، طی مکاتباتی با ریاست مجلس و ادارهکل حسابداری، ضمن اشاره به خدمات مؤثر فانی، خواستار تداوم همکاری او به مدت دو سال و پرداخت حقالزحمه مربوطه شده است. همچنین در یکی از اسناد، مکاتبهای از سوی کامران فانی درباره نحوه واریز و دریافت حقوق ثبت شده است.
این اسناد با شماره ثبت ۳۴۱۲–۴۰۰ در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود.
نظر شما