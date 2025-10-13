  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

کامران فانی به‌زودی مرخص می‌شود

کامران فانی به‌زودی مرخص می‌شود

کامران فانی که این روزها به دلیل مشکل فراموشی در بیمارستان بستری شده است، به‌زودی مرخص می‌شود.

علی یاری مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حال کامران فانی خبر داد و گفت: ایشان به جز عارضهٔ فراموشی، مشکل جسمی نگران‌کننده‌ای ندارد و به خاطر نیاز به بررسی‌های پزشکی بیشتر، با پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت، به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

وی افزود: هفتهٔ گذشته به همراه رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای جریزه‌دار، مدیر نشر اساطیر و فرزند استاد خرمشاهی به عیادت استاد فانی در سرای سالمندانی در کرج رفتیم‌. مجموعهٔ قبلی که ایشان آنجا بود کارکنان مهربان و دلسوزی داشت و در حد مقدورات این مجموعه به استاد رسیدگی انجام می‌شد، اما به علت دوری راه و دسترسی به خدمات پزشکی موردنیاز، مقرر شد در تهران جای آبرومندی که متناسب با شأن و خدمات مورد نیاز استاد فانی باشد.، برای پذیرایی از ایشان در نظر گرفته شود.

یاری ادامه داد: ایشان از شخصیت‌های ممتاز فرهنگی کشور و بازنشسته کتابخانه ملی و عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. متأسّفانه در ده سال گذشته با انزوای خودخواسته ایشان به سختی می‌توانستیم جویای احوالشان باشیم.

او در پایان گفت: براساس اطلاعاتی که از پزشکان وی گرفته‌ایم، امیدواریم در یکی دو روز آینده بررسی‌های پزشکی به نتیجه برسد و بتوانیم با همکاری و همراهی خانواده ایشان را به آسایشگاه مناسبی در تهران منتقل کنیم.

کد خبر 6620540
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها