علی یاری مدیر روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حال کامران فانی خبر داد و گفت: ایشان به جز عارضهٔ فراموشی، مشکل جسمی نگرانکنندهای ندارد و به خاطر نیاز به بررسیهای پزشکی بیشتر، با پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت، به بیمارستانی در تهران منتقل شد.
وی افزود: هفتهٔ گذشته به همراه رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای جریزهدار، مدیر نشر اساطیر و فرزند استاد خرمشاهی به عیادت استاد فانی در سرای سالمندانی در کرج رفتیم. مجموعهٔ قبلی که ایشان آنجا بود کارکنان مهربان و دلسوزی داشت و در حد مقدورات این مجموعه به استاد رسیدگی انجام میشد، اما به علت دوری راه و دسترسی به خدمات پزشکی موردنیاز، مقرر شد در تهران جای آبرومندی که متناسب با شأن و خدمات مورد نیاز استاد فانی باشد.، برای پذیرایی از ایشان در نظر گرفته شود.
یاری ادامه داد: ایشان از شخصیتهای ممتاز فرهنگی کشور و بازنشسته کتابخانه ملی و عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. متأسّفانه در ده سال گذشته با انزوای خودخواسته ایشان به سختی میتوانستیم جویای احوالشان باشیم.
او در پایان گفت: براساس اطلاعاتی که از پزشکان وی گرفتهایم، امیدواریم در یکی دو روز آینده بررسیهای پزشکی به نتیجه برسد و بتوانیم با همکاری و همراهی خانواده ایشان را به آسایشگاه مناسبی در تهران منتقل کنیم.
