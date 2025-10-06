وضعیت کامران فانی جای نگرانی ندارد؛ شرایط خوب و پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، در تماس با مرکز نگهداری کامران فانی، نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخه‌پژوه ایرانی و عضو پیوسته‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اعلام شد این استاد پیشکسوت به دلیل کهولت سن و با تصمیم خانواده برای مدت کوتاهی مهمان این مرکز خواهند بود و شرایطشان خوب و پایدار است.

کامران فانی (زاده ۲۵ فروردین ۱۳۲۳ در قزوین) نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخه‌پژوه ایرانی است که عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیئت علمی دانشنامه تشیع است. او از سال ۱۳۵۹ در کتابخانه ملی ایران به عنوان عضو هیئت علمی و مشاور ریاست فعالیت کرده و همچنین عضو هیئت امنای کتابخانه مجلس و شورای عالی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است. فانی علاوه بر تألیف، کتابشناسی و مدیریت حوزه کتابداری، مترجم آثار متعددی نیز هست.

این استاد پیشکسوت پس از سال‌ها خدمت در عرصه‌های فرهنگی، نیاز به آرامش و استراحت دارد، از سوی وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی نیز احوال ایشان پیگیری شده و جای نگرانی وجود ندارد.