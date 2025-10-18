امیرخانی: حال عمومی کامران فانی رو به بهبود است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با اشاره به شرایط کامران فانی، کتابدار و پژوهشگر پیشکسوت، از بهبود وضعیت جسمی وی و انتقالش از یکی از آسایشگاههای اطراف کرج به بیمارستانی مجهز در تهران خبر داد.
امیرخانی درباره سوابق حرفهای فانی گفت: استاد فانی پیش از انقلاب کارمند مرکز خدمات کتابداری بودند؛ مرکزی که کارهای تخصصی حوزه کتاب و اطلاعرسانی را انجام میداد و ایشان تا پایان دوره خدمت خود، با کتابخانه ملی همکاری داشتند.
او درباره آغاز انزوای فانی افزود: از اواخر سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ایشان بهصورت خودخواسته در انزوا قرار گرفتند و ارتباطشان را با همه قطع کردند؛ تلفن پاسخ نمیدادند و کسی را به منزل نمیپذیرفتند. شخصاً بارها برای دیدارشان تلاش کردم و حتی به منزلشان رفتم، اما با وجود تماسهای مکرر - حداقل پنجاه بار - موفق به دیدار نشدم.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به پیگیریهای گسترده فرهنگی گفت: در این مدت، استاد انوار و جمعی از بزرگان اهل فرهنگ جویای حالشان بودند. اخیراً نیز طرح این احتمال مطرح شد که آن انزوا شاید کاملاً خودخواسته نبوده و از سوی نزدیکان به ایشان تحمیل شده باشد؛ البته در اینباره قضاوتی ندارم. پس از اطلاعرسانی درباره بستری بودن ایشان در یکی از آسایشگاههای اطراف کرج، روند پیگیریها جدیتر شد.
او درباره اقدامات اخیر گفت: از آن زمان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی (به ریاست دکتر حداد عادل)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دکتر صالحی) و کتابخانه ملی ایران به سبب ارتباطات نزدیک با ایشان، پیگیر ماجرا بودند. دوستان بهویژه سرکار خانم اربابی نیز زحمات بسیاری کشیدند. خوشبختانه اکنون وضعیت استاد فانی بسیار بهتر است؛ از آسایشگاه نامناسب در کرج به یکی از بیمارستانهای مجهز تهران منتقل شده و انواع آزمایشهای پزشکی انجام شده است. احتمالاً پس از اتمام این فرایند، در یکیدو روز آینده به یکی از آسایشگاههای مناسب در تهران منتقل خواهند شد.
کامران فانی (متولد ۱۳۲۳) از چهرههای اثرگذار حوزه کتابداری و پژوهش ادبی است. از جمله آثار و فعالیتهای او میتوان به ترجمه موضوعی قرآن کریم (با همکاری استاد خرمشاهی)، سرپرستی دانشنامه دانشگستر و مشارکت در فرهنگنامه کودک و نوجوان اشاره کرد.
نظر شما