قضاوت بانوی داوری کاراته ایران در رقابت های جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی جهان طی روزهای هفتم تا نهم آذرماه به میزبانی مصر در شهر قاهره برگزار خواهد شد. در این دوره از رقابتها ۲۴ داور بین المللی از چهار قاره قضاوت خواهند کرد که در میان اسامی آنها نام یک ایرانی نیز دیده میشود.
المیرا گوزل زاده داور جهانی کاراته کشورمان که طی سالهای گذشته تقریباً در همه رویدادهای مهم فدراسیون جهانی کاراته حضور داشته، به همراه داورانی از اردن، کویت (دو داور) و قزاقستان از قاره آسیا برای قضاوت در این رقابتها به مصر دعوت شده است.
قاره اروپا با ۱۴ داور، بیشترین نماینده را در تاتامی قاهره خواهد داشت. سه داور از آفریقا، دو داور از آمریکا در کنار ۱۲ عضو شورای جهانی داوران، ترکیب داوران قضاوت کننده در این رقابتها را تشکیل میدهند.
