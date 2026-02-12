صادرات ۶۰۰ تنی سیمان فیروزکوه به افغانستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی‌نژاد، در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین‌بار در این شهرستان، بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در مسیر توسعه صنعت و حمایت از تولید عملیاتی شد.

وی در ادامه اظهار داشت: امروز با هدف پشتیبانی از صنایع فعال شهرستان، استفاده از شبکه ریلی را به‌صورت رسمی آغاز کردیم.

فرماندار فیروزکوه افزود: در گام نخست و به‌صورت پایلوت، صنعت سیمان را انتخاب کردیم و با اتکا به ظرفیت دو کارخانه سیمان، امکان جابه‌جایی بار از طریق ریل فراهم شد.

وی تصریح کرد: این اقدام حاصل پیگیری‌های مستمر در سطح شهرستان و هماهنگی با راه‌آهن ناحیه شمال و همکاری کارخانجات سیمان است.

زمانی نژاد با اشاره به سیاست‌های کلان دولت و برنامه هفتم توسعه بیان کرد: افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از هشت درصد به ۲۵ درصد از اهداف تعیین‌شده است و فیروزکوه در این مسیر گام نخست را برداشت.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت ریلی، مقدمه‌ای برای اجرای طرح‌هایی نظیر ایجاد بندر خشک و توسعه منطقه نمونه اقتصادی در شهرستان خواهد بود.

فرماندار فیروزکوه همچنین گفت: همزمان با این اقدام، نخستین محموله ۶۰۰ تنی سیمان از فیروزکوه به مقصد افغانستان صادر شد و این روند در راستای توسعه بازارهای هدف ادامه خواهد داشت.

زمانی نژاد در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال جاری صادرات حداقل ۱۰۰ هزار تن سیمان به افغانستان هدف‌گذاری شده و بخشی از ظرفیت تولید سالانه شهرستان نیز به بازارهای صادراتی اختصاص می‌یابد.