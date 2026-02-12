آکادمی سحر و نفت برابر حریفان شان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای دور نخست مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه های کشور، امروز (پنجشنبه ۲۳ بهمن) در تهران ۲ دیدار برگزار شد که طی آن تیم های آکادمی سحر و نفت آبادان به ترتیب برابر آکادمی نیکا و کاسپین پیروز شدند.

در چارچوب این دیدارها، تیم آکادمی سحر در کوارترهای اول تا سوم رقابت با آکادمی نیکا با نتایج ۲۰ بر ۱۶، ۲۸ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۳ پیروز شد و در کوارتر پایانی هم به تساوی ۱۴ - ۱۴ دست یافت.

نفت هم در کوارترهای اول و سوم رقابت با کاسپین به ترتیب با نتایج ۱۹ بر ۱۲ و ۲۰ بر ۱۷ پیروز شد و نتیجه دو کوارتر دیگر را ۱۶ به ۱۵ و ۱۶ به ۱۴ واگذار کرد اما در نهایت برنده بازی شد.

پیش از این دو دیدار، استقلال در مصاف با مشهدی ها صاحب برتری شده بود.

نتیجه کامل این دیدارهای به این شرح است:

* قهوه باتسام مشهد ۵۸ - استقلال تهران ۷۵

* آکادمی نیکا ۵۲ - آکادمی سحر ۸۷

* کاسپین تهران ۶۱- پالایش نفت آبادان ۶۸

دیدار دو تیم ستاد ملی گاز و گروه بهمن به عنوان چهارمین و آخرین دیدار دور نخست مرحله یک چهارم لیگ بسکتبال بانوان از ساعتی پیش آغاز شده است.