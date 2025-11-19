آزاداندیشی ستون حیات فکری دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر امروز در سخنانی در جمع دانشجویان و استادان، کرسی‌های آزاداندیشی را از مهم‌ترین برنامه‌های فکری دانشگاه دانست و گفت: آزاداندیشی پوشش‌دهنده حیات فکری دانشگاه است و بدون گفت‌وگو، هیچ نظمی و هیچ حقیقتی شکل نمی‌گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد تأکید کرد: گفت‌وگو یعنی قدم‌زدن در مسیر فهم، بدون ترس از چالش. اخلاق شنیدن و شنیدنِ بدون قضاوت از مهم‌ترین ارکان آزاداندیشی است. باید یاد بگیریم چگونه پاسخ ندهیم مگر پس از فهم دقیق سخن دیگران.

او با اشاره به آیات قرآنی و مبانی اخلاقی گفت: آزاداندیشی زیست‌جهان فرهنگ است؛ باعث مسئولیت‌پذیری، شهامت بیان و توان استدلال در دانشجویان می‌شود. این کرسی‌ها تمرینی برای ساخت جامعه‌ای خردمندتر است.

رنجبر ادامه داد: در آینده، جامعه به افرادی نیاز دارد که قدرت گفت‌وگو داشته باشند؛ حتی در زندگی اجتماعی و خانوادگی نیز بسیاری از مسائل با یک گفت‌وگوی درست حل می‌شود. آزاداندیشی از جنگ و شکاف فکری جلوگیری می‌کند.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم از سرگروه تیم‌ها تقدیر و تشکر بعمل آمد.