به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله برنامههای تخصصی «جهان نوجوان» و با هدف توانمندسازی نویسندگان، نشست تخصصی «فانتزی در ادبیات نوجوان» روز شنبه اول آذر ساعت ۱۵ در سرای شهید چمران حوزه هنری برگزار میشود.
این نشست تخصصی به همت دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری و با حضور زهرا عامری، پژوهشگر برجسته ادبیات کودک و نوجوان همراه خواهد بود. همچنین در این نشست، مباحث متنوعی در حوزه ادبیات فانتزی نوجوان مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت که به جایگاه و ظرفیتهای ژانر فانتزی در ادبیات نوجوان و تکنیکهای خلق جهانهای فانتزی جذاب اشاره دارند.
️برگزاری این نشست در راستای تحقق اهداف دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری برای توسعه، تقویت، هماندیشی و همافزایی در حوزه ادبیات نوجوان و با توجه به استقبال پرشور از سلسله نشستهای «جهان نوجوان» و همایشهای تخصصی این حوزه برنامهریزی شده و حضور در آن برای عموم علاقهمندان و فعالان حوزه ادبیات نوجوان آزاد است.
نظر شما