مهلت دریافت مقالات با موضوع "فانتزی و تخیل علمی در ادبیات کودک" تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و آکادمی فانتزی پیش از این در فراخوانی از تمامی نویسندگان کودک و نوجوان دعوت کرده بود که مقالات خود را با دو موضوع "فانتزی و تخیل علمی در ادبیات کودک و نوجوان" و "جهانسازی" تا 31 مرداد به دفتر انجمن ارسال کنند که این مهلت تا 31 شهریور تمدید شد.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و آکادمی فانتزی برای مقالات با موضوع "فانتزی و تخیل علمی در ادبیات کودک و نوجوان" این زیرمجموعه ها را تعریف کرده است:تعریف ادبیات علمیتخیلی و فانتزی، تعریف ادبیات کودک و نوجوان، و ادبیات علمیتخیلی و فانتزی کودک و نوجوان، اهمیت ادبیات علمیتخیلی و فانتزی برای کودکان و نوجوانان از جنبههای روانشناسی، افزایش خلاقیت و آموزش علمی، تعریف و بررسی زیرگونهها (sub-genres) و عناصر ادبیات علمیتخیلی و فانتزی کودک و نوجوان.
مشکلات ترجمه و تالیف ادبیات علمیتخیلی و فانتزی کودک و نوجوان، ادبیات علمیتخیلی و فانتزی در سینمای کودک و نوجوان، تفاوت و ارتباط ادبیات علمیتخیلی و فانتزی کودک و نوجوان با ادبیات علمیتخیلی و فانتزی بزرگسالان ازدیگر زیر مجموعههای تعریف شده برای ارسال مقالات است.
در سرفصل "جهانسازی" نیز زیرمجموعه هایی چون "تعریف جهانسازی و اهمیت آن در ادبیات و رسانههای داستانی دیگر (فیلم، سریال، نمایشنامه، و نمایشهای رادیویی) در حیطه کودک و نوجوان"، "چگونگی جهانسازی خوب در زمان تالیف و "نقد و بررسی نکات قدرت و ضعف جهانسازی در کتاب"، فیلم و غیره (با تاکید بر داستان و فیلم گروه کودک و نوجوان)" تعریف شده است.
در این فراخوان تاکید شده است که تنها مقالات برتر به منظور چاپ انتخاب خواهند شد و دیگر مقالات در دو وبسایت انجمن و آکادمی فانتزی برای استفاده عموم ارائه خواهد شد. مقالاتی که قبلا منتشر شده باشند نیز در صورت تایید آنها توسط هیئت علمی در مجموعه مقالات منتشر خواهند شد.
مقالات باید تا 31 شهریوربه دفتر انجمن به نشانی تهران، خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بنبست پروانه، پلاک ۲ ارائه یا همزمان به آدرسهای الکترونیک nevisak@gmail.com و paper@fantasy.ir ارسال شوند.
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