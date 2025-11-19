سخن گفتن از کتاب در واقع پاسداشت هویت است

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ایام شهادت حضرت فاطمهالزهرا (س) و همزمان با هفته کتاب، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در چارچوب «رویداد ملی قهرمان» در روز چهارشنبه ۲۸ آبان اقدام به انتشار تقریظهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف» کرد. این اقدام با هدف بازنمایی الگوهای واقعی و تبیین ابعاد نقشآفرینی بانوان قهرمان ایرانی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی انجام شده است.
مهدی ابراهیمزاده، معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، در سخنان خود با تأکید بر نقش بنیادین ادبیات در شکلدهی حافظه فرهنگی و جمعی گفت: در طول تاریخ، این ادبیات بوده که توانسته اسطورهها را بسازد و آنها را در ذهن جامعه ماندگار کند. وقتی از توجه به ادبیات و کتاب سخن میگوئیم، در واقع از پاسداشت هویت سخن میگوئیم.
او با مقایسه این جایگاه با نقش فردوسی در تثبیت هویت ملی افزود: همان نقشی که فردوسی با شاهنامه برای ایران ایفا کرد، امروز ادبیات جهاد و مقاومت برای نسل معاصر دارد؛ ادبیاتی که چهره کسانی را روایت میکند که در برابر ظلم ایستادند و حقیقت ایران را به نمایش گذاشتند.
ابراهیمزاده تصریح کرد: ایران، واقعیتی نجیب و مقتدر است؛ کشوری که برخلاف برخی مدعیان منطقه که در برابر فشارها تسلیم شدند یا به تمسخر گرفته شدند، همچنان بر اصول و آرمانهای خود ایستادگی کرده است.
معاون دفتر حفظ و نشر رهبر معظم انقلاب با اشاره به ابعاد الهامبخش این تصویر گفت: این واقعیت زنده و الهامبخش، محرک بسیاری از حرکتهای آزادیطلبانه در منطقه و حتی فراتر از آن است. از همین منظر است که آثار ادبی، تنها روایتهای فردی نیستند، بلکه شالودهای برای بازنمایی روح یک ملت محسوب میشوند.
وی با بیان نمونههایی از کتابهای مورد تقریظ رهبر انقلاب ادامه داد: وقتی درباره کتابهایی مانند تب ناتمام، روایت مادر جانباز و شهید دخانچی، یا خانم ماه، داستان زندگی خانم نازعلینژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی، یا همسفر آتش و برف درباره زندگی شهید قهاری سخن میگوئیم، در حقیقت از اسطورههای معاصرمان یاد میکنیم. این آثار فقط یک زندگینامه نیستند؛ بلکه بازتابدهند تصویری از ایران امروزاند؛ ایرانی که در دوره جدید با تکیه بر سرمایههای معنوی خود پیش میرود.
ابراهیمزاده با تأکید بر اینکه این آثار حامل بخشی از هویت حقیقی جامعه ایران هستند، گفت: این هویت، بر عشق، ایمان، دانایی، صبر و امید بنا شده است. قهرمانانی که در این کتابها روایت شدهاند، نمونههایی از همین خصایصاند؛ کسانی که ایستادگیشان نشان میدهد ما نیز میتوانیم با تکیه بر چنین ویژگیهایی بر چالشها غلبه کنیم و افقی قدرتمند برای آینده بسازیم.
مهدی ابراهیمزاده در بخش دیگری از سخنانش به نقش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: دفتر، از طریق انتشار تقریظهایی مانند آنچه امروز در قالب رویداد ملی ‹قهرمان› ارائه شد، در حقیقت به استمرار همان دغدغه کمک میکند؛ دغدغهای که حفظ و تقویت آن، جامعه ایران را در برابر طوفانهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استوارتر نگه میدارد.
او افزود: تقریظها نهتنها تأیید آثار هستند، بلکه نوعی جهتدهی و یادآوری نیز محسوب میشوند؛ اینکه این ادبیات باید زنده بماند، زیرا حامل بخش مهمی از هویت و حافظه ماست.
