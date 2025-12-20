به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه سوریه، یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که کشورش برای هر احتمالی درباره نیروهای قسد آماده است.

وی افزود: مهلت داده شده برای ادغام نیروهای قسد در ارتش سوریه پایان سال جاری میلادی تمام می شود و ما آماده همه سناریوها پس از این تاریخ هستیم.

گولر تاکید کرد: قسد باید در ارتش سوریه ادغام شود. نیروهای قسد باید به صورت جداگانه در ارتش سوریه ادغام شوند، نه به عنوان یک نهاد یا واحد مستقل. هر فرمول دیگری را نمی‌توان یک ادغام واقعی در نظر گرفت.

وزیر دفاع ترکیه بیان کرد: ما عملیات خود را در سوریه در سال ۲۰۱۶ با حضور آمریکا و روسیه، بدون مشورت با احدی، انجام دادیم.