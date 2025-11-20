به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، درگاه اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه ملی «نظام ایدهها و نیازها» با حضور معاون وزیر بهداشت، رئیس مؤسسه ISC و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت رونمایی شد.
در این رویداد، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و شیرین جلالینیا مسؤول مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات این وزارتخانه و برخی از مدیران مؤسسه ISC حضور داشتند.
در آغاز مراسم، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای ملی و بیننهادی اظهار داشت: راهاندازی این درگاه، امکان بهرهگیری هدفمند از ایدهها و توانمندیهای پژوهشگران کشور را فراهم میکند و به ارتقای کیفیت تصمیمسازیها در حوزه سلامت کمک خواهد کرد.
وی افزود: این اقدام در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه انجام شده و میتواند به همگرایی بیشتر بین دانشگاه، صنعت و نظام سلامت منجر شود.
در ادامه، علویانمهر رئیس مؤسسه ISC، با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای ملی علم و فناوری در کشور بیان کرد: ایجاد این درگاه گامی مؤثر در جهت همافزایی میان ظرفیتهای پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی حوزه سلامت است و میتواند روند هدایت پژوهشها به سمت نیازهای واقعی کشور را تسهیل کند.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام همسو با سیاستهای کلان علم و فناوری و در چارچوب آئیننامه پژوهانه و برنامههای توسعهای کشور صورت گرفته است، افزود: انتظار میرود این درگاه نقش مهمی در شناسایی نیازهای تخصصی، حمایت از ایدههای نوآورانه و ساماندهی پروژههای اولویتدار وزارت بهداشت ایفا کند.
بر اساس اعلام گروه نظام ایدهها و نیازها، ایجاد این درگاه بخشی از برنامه توسعهای سامانه برای یکپارچهسازی نیازهای ملی و تسهیل فرآیند «ایده تا محصول» در حوزه سلامت است. این اقدام همچنین بسترساز گسترش همکاری میان صنعت، دانشگاه و جامعه پزشکی بوده و میتواند به بهبود چرخه تولید علم و فناوری در کشور کمک کند.
لازم به ذکر است درگاه وزارت نفت نیز پیشتر در سامانه بهصورت فعال آغاز به کار کرده است و برنامهریزی برای راهاندازی درگاههای اختصاصی سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد. این روند به تکمیل شبکه ملی نیازها و ایدهها کمک کرده و ظرفیت سامانه را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به درگاه خانگی (https://behdasht.nan.ac) اطلاعات بیشتری کسب کنند.
نظر شما