حق شناس: گیلان حلقه اتصال کریدور شمال- جنوب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر پنجشنبه در گفتگو با رسانههای داخلی و بینالمللی در لاهیجان ضمن قدردانی از پوشش خبری اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان اظهار کرد: این رویداد در معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری استان نقش چشمگیری داشت.
وی افزود: این اجلاس فرصتی مهم بود تا زیرساختها و توانمندیهای کشورهای حوزه کاسپین در بخش حملونقل، کریدور شمال–جنوب و ظرفیتهای ریلی، جادهای، فرودگاهی و بندری معرفی شود.
گیلان؛ مقصد گردشگری کمنظیر ایران
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان گفت: گیلان با وسعت یکونیم میلیون هکتار، از مزارع بزرگ چای و کیوی تا مناظر کمنظیر کوه، تالاب و دریا را در خود جای داده که یک مزیت منحصربهفرد گردشگری ایجاد کرده است.
حقشناس با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد چای کشور در گیلان تولید میشود، تصریح کرد: از شرق تا غرب استان، جاذبههای طبیعی بکر و دستنخورده فراوان است که این خطه را به مقصد ویژه گردشگری تبدیل کرده است.
وی یکی از چالشهای مهم استان را کمبود زیرساختهای اقامتی در برابر حجم بالای مسافران عنوان کرد و گفت: در یک روز تعطیل اخیر، ۱۶۰ هزار خودرو وارد استان شد که تقریباً معادل ۵۰۰ هزار نفر است؛ رقمی معادل یکپنجم جمعیت استان و در برخی ایام سال، تعداد مسافران حتی از جمعیت استان فراتر میرود.
اجرای ۵۲ پروژه گردشگری در گیلان
حقشناس از اجرای ۵۲ پروژه گردشگری در استان خبر داد و افزود: هماکنون ۱۱ پروژه هتل چهار و پنج ستاره در دست ساخت است و پیشبینی میکنیم دستکم نیمی از آنها در دولت سیزدهم به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: با تکمیل این پروژهها، ظرفیت اقامتی استان که در حال حاضر ۷۰ هزار تخت است، حدود ۲۰ هزار تخت افزایش مییابد.
استاندار گیلان با اشاره به تنوع اقلیمی و زیباییهای طبیعی این استان بیان کرد: گیلان همیشه سبز است؛ بهار آن طراوت مثالزدنی دارد و پاییز و زمستان نیز با مناظری چشمنواز، یکی از زیباترین فصول گردشگری را رقم میزند.
محورهای اصلی اجلاس استانداران حوزه خزر
حقشناس محورهای اصلی اجلاس را شامل حملونقل، کریدور شمال-جنوب و توسعه زیرساختهای ریلی، جادهای، بندری و فرودگاهی عنوان کرد و افزود: این رویداد فرصتی بود تا ظرفیتهای واقعی دریای خزر و توانمندیهای ترانزیتی کشورها به نمایش گذاشته شود.
استاندار گیلان درباره وضعیت اقلیمی استان توضیح داد: در حالی که میانگین بارندگی کشور تنها سه میلیمتر است، گیلان در دو ماه اخیر بیش از ۱۳۰ میلیمتر بارندگی داشته است. این میزان برای استان کم محسوب میشود، اما نشان میدهد گیلان از نعمت جریانهای رطوبتی خزر و رشته کوههای البرز بهرهمند است.
وی با اشاره به نقش تاریخی رشته کوه البرز افزود: «این کوهها در گذشته مانع نفوذ اعراب و مغولها به گیلان شدند و سبب شده خطه ما از نظر فرهنگ، تمدن و طبیعت بکر باقی بماند.
حقشناس در پایان تأکید کرد: گیلان با وسعت یکونیم میلیون هکتار، یکی از متنوعترین پهنههای طبیعی کشور است. از مزارع چای و کیوی تا چشماندازهای همزمان کوه، تالاب و دریا، ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه گردشگری دارد و میتواند به عنوان مقصدی ممتاز برای مسافران داخلی و خارجی معرفی شود.
