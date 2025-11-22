https://mehrnews.com/x39FYD ۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰ کد خبر 6665108 استانها گیلان استانها گیلان ۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰ توضیحات استاندار گیلان در خصوص حواشی یک کلیپ رشت - استاندار گیلان نسبت به ویدئوی وایرال شده اخیر از وی واکنش نشان داد و گفت: هیچ قصدی برای بی احترامی نداشته است. دریافت 23 MB کد خبر 6665108 کپی شد مطالب مرتبط حق شناس: توسعه کتابخانه های عمومی از اولویتهای جدی گیلان است حق شناس: گیلان حلقه اتصال کریدور شمال- جنوب ایران است حقشناس: نمایشگاه مشترک ایران و خزر سکوی پرتاب صادرات است برچسبها استاندار گیلان هادی حق شناس خبرنگاران
