توضیحات استاندار گیلان در خصوص حواشی یک کلیپ

رشت - استاندار گیلان نسبت به ویدئوی وایرال شده اخیر از وی واکنش نشان داد و گفت: هیچ قصدی برای بی احترامی نداشته است.

