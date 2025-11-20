صادقی پور: بلندمرتبه سازی در بندرعباس انجام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور معاون عمرانی استاندار هرمزگان در جلسه کمیته تخصصی مقررات لوایح و سیاستگذاری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در توضیح اهمیت طرح بلندمرتبه سازی در بندرعباس، اظهار کرد: بندرعباس با موقعیت راهبردی ساحلی و نقش کلیدی در اقتصاد جنوب کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه شهری دارد و اجرای این طرح میتواند به ارتقای کیفیت محیط شهری، افزایش ارزش افزوده و جذب سرمایهگذاران هوشمند کمک کند.
وی افزود: تصویب کلیات طرح، مسیر توسعه متوازن و پایدار شهر را هموار میکند و با رعایت اصول شهرسازی هوشمند، زمینه بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای شهری و هدایت توسعه به سمت مناطق مناسب فراهم خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تاکید کرد: این طرح نقطه شروعی برای برنامههای بلندمدت سرمایهگذاری و بهبود زیرساختهای شهری است و با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان حوزه شهرسازی، مراحل اجرایی و طرحهای تفصیلی به شکل دقیق دنبال خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: اجرای این پروژه با هدف ایجاد نمونهای موفق از توسعه شهری هوشمند و پایدار در جنوب کشور، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، زمینه رشد اقتصادی و سرمایهگذاری هدفمند را در بندرعباس فراهم خواهد کرد.
