به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در محل استانداری هرمزگان برگزار شد.

در این نشست، گزارش طرح بلندمرتبه‌سازی در شهر بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با کلیات آن موافقت کردند. حاضران با اشاره به ویژگی‌های برجسته بندرعباس از جمله موقعیت راهبردی ساحلی، نقش کلیدی در اقتصاد جنوب کشور و ظرفیت‌های بالای توسعه شهری، این طرح را بستری برای ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش ارزش افزوده اراضی ارزیابی کردند.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا حیدری با اشاره به طرح بلندمرتبه‌سازی بندرعباس تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران و هدایت توسعه شهری بندرعباس را در مسیری هوشمندانه و پایدار فراهم سازد.