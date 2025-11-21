ولدان: محبت به حضرت زهرا (س) ریشه در قرآن و سنت پیامبر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان شامگاه پنجشنبه در مراسم یادمان یاس کبود روستای فتح آباد خفر با بیان اینکه آفرینش انسان بر اساس قوانین و ناموس الهی است، گفت:. امام صادق (علیه‌السلام) فرموده‌اند که نماز فاطمه، نماد معرفت و شناخت است و هر کسی که او را بشناسد، به حقیقت او پی می‌برد.

وی ادامه داد: نام فاطمه به دلیل عظمت و مقام بلند او است، چرا که مردم از درک کامل جایگاه و شخصیت او ناتوان‌اند و این نام نشان‌دهنده جایگاه ویژه‌ای است که خداوند برای او قائل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: امام صادق (علیه‌السلام) حضرت فاطمه (س) را به شب قدر تشبیه می‌کند، شب مقدسی که در آن قرآن نازل شده و قدر و منزلت خداوند در آن است. همچنین، در حدیث قدسی، پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید که اگر علی (علیه‌السلام) و فاطمه نبودند، هیچ پیامبری خلق نمی‌شد، زیرا فاطمه همان هستی است که خداوند آن را آفریده است.

حجت الاسلام ولدان گفت: خانه حضرت زهرا (س) نماد محبت، صفا و کرامت است و مادر همه شهدا محسوب می‌شود، چرا که مقام و منزلت فاطمه زهرا نزد خداوند بسیار بلند است و مهریه او، یعنی ارزش و مقام او، معیار رضایت و خشنودی خدا قرار گرفته است.

وی با اشاره به رابطه عمیق پیامبر گرامی اسلام و حضرت زهرا (س) ادامه داد: این رابطه به عنوان نمونه‌ای از بهترین و زیباترین روابط انسانی در تاریخ بشر معرفی شده است، جایی که پدر دخترش را می‌بوسد و احترام می‌گذارد، و فاطمه به عنوان ریشه و اساس نسل پیامبران، نقش مادرانه و معنوی مهمی دارد. پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید که نسل پیامبران از طریق پسرانشان ادامه می‌یابد، اما نسل من از طریق فاطمه زهرا است، که نشان‌دهنده جایگاه والای او در اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با اشاره به سوره کوثر افزود: قرآن کریم در آیه «انا اعطیناک الکوثر» اشاره به جایگاه والای فاطمه دارد و پیشگویی است که نشان می‌دهد فاطمه زهرا (س)، اولین کسی است که پس از پیامبر به او ملحق می‌شود.

حجت الاسلام ولدان در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان اینکه محبت و مقام حضرت زهرا (س) در بین امامان شیعه بسیار والا بود، گفت: امام عسکری (ع) در حدیثی می‌فرماید که فاطمه (س) حجت خدا بر خلق است و مردم باید در خانه اهل بیت دعا و توسل کنند، چرا که امام زمان (عج) نیز همانند او، انسان کامل و واسطه بین آسمان و زمین است.

وی ادامه داد: امام زمان (عج)، که خود انسان کامل است، به عنوان واسطه و ناظر بر عالم، نیازمند محبت و پیروی از مادر فاطمه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس اشاره به شهیدان گمنام و مدافعان حرم و امنیت تصریح کرد: این شهیدان والامقام که در راه دفاع از اسلام و وطن، جان خود را فدا کرده‌اند با سربند یا زهرا و نوشتن شعار انتقام از سیلی زهرا، نماد وفاداری و عشق به اهل بیت هستند.