ولدان: شبکه تبلیغی فارس با تمام ظرفیت در میدان ترویج نماز است

حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌ و دومین اجلاس سراسری نماز گفت:پیام نورانی و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز؛ پیامی که با بیانی ژرف، جایگاه تربیتی، ایمانی و تمدن‌ساز نماز را در منظومه حیات فردی و اجتماعی مسلمانان یادآور شد.

وی ادامه داد:نماز، این فریضه‌ آرام‌بخش و امیدآفرین، باید در متن فرهنگ عمومی جامعه بدرخشد؛ و تحقق این مهم، نیازمند هم‌افزایی همه‌ی ظرفیت‌های مردمی، نهادی، آموزشی و تبلیغی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به این نکته که این استان به عنوان مهد دین، هنر و حماسه، با افتخار و ایمان به این پیام نورانی لبیک می گوید، افزود: این اداره‌کل با تمام توان و ظرفیت، آمادگی خود را برای همکاری گسترده با ستاد اقامه‌ نماز، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، مراکز فرهنگی و رسانه‌ای اعلام می‌دارد تا آموزش، ترویج و تبیین نماز را در همه‌ سطوح جامعه، به‌ویژه نسل جوان، نهادینه سازد.

حجت الاسلام ولدان گفت: شبکه تبلیغی استان فارس، متشکل از روحانیون مستقر، طرح هجرت، مبلغان تخصصی و فعالان مردمی، با انسجام و انگیزه، آماده‌ ورود به میدان ترویج نماز است. این شبکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، رسانه‌ای و چهره‌به‌چهره، می‌تواند پیام نماز را به عمق خانه‌ها، مدارس، مساجد و محافل فرهنگی برساند.

وی با دعوت از همه مردم و تشکل ها برای فعالیت در این عرصه مقدس ادامه داد: از همه‌ مجموعه‌های مردمی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، فعالان رسانه‌ای، مربیان تربیتی و نخبگان استان فارس دعوت می‌کنم تا در این نهضت نورانی مشارکت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: با هم‌افزایی و تعامل، بتوانیم فعالان حوزه‌ نماز را شناسایی، توانمندسازی و در قالب یک هویت جمعی مؤمنانه سازماندهی کنیم.

حجت الاسلام ولدان در پایان ضمن تقدیر از از مجاهدت‌های خالصانه‌ حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در ترویج نهضت نماز تصریح کرد: با الهام از پیام امروز حضرت آقا، و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، مشوّق‌های فرهنگی، و ظرفیت‌های مردمی، می‌توانیم نهضت نماز را در سراسر استان فارس شکوفا سازیم و نسل آینده را با نور نماز تربیت کنیم.