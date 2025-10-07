به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان صبح سه شنبه سومین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی ادارات و کارخانجات استان فارس با در این نشست ضمن اشاره به جنگ شناختی و ترکیبی دشمن در کشور و تغییرات ایجاد شده در جامعه و سبک زندگی بهویژه در میان نوجوانان و جوانان، انجمنهای اسلامی را به اتخاذ و اجرای رویکردهای جدید فرهنگی و اجتماعی در محیطهای اداری و صنعتی توصیه نمود.
وی با تأکید بر نقش محوری انجمنهای اسلامی، توجه به مسائل و رفع مشکلات روحی و اجتماعی کارکنان ادارات و کارخانجات و خانوادههای آنان را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی این تشکلها برشمرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از انجمنهای اسلامی خواست تا طرحها و ایدههای متناسب با مسائل روز را تدوین و به واحد تشکلهای دینی اداره کل ارائه دهند و دفتر اتحادیه انجمنهای اسلامی نیز به عنوان پایگاه و قرارگاه فرهنگی، بیش از گذشته فعال و کوشا باشد.
نظر شما