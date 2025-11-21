ریزش ۳ درصدی بیت کوین در معاملات ساعات گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته قیمت بیت کوین بیش از ۳.۳ از ارزش خود را از دست داد و هم اکنون در کانال ۸۶ هزار دلاری معامله می‌شود.

بر همین اساس و در حالی که بیت کوین صبح امروز را بالای ۹۲ دلار شروع کرده بود در حال حاضر با قیمت ۸۶ هزار و ۱۲۳ دلار در میان معامله‌گران دست به دست می‌شود و ارزش کل بازار این ارز مجازی هم به ۱.۷۳ تریلیون دلار کاهش یافته است.

ارزش اتریوم هم ۳.۳ درصد منفی شد و به ۲ هزار و ۷۹۴ دلار رسید.

ریپل نیز نزدیک به ۳ درصد منفی شد و ۱.۹۷ دلار در هر واحد خرید و فروش می‌شود.

قیمت کاردانو هم ۲.۴۳ درصد پایین آمد و به ۰.۴۲۹۷ دلار عقب نشینی کرد.

البته برخی ارزهای مهم از جمله سولانا رشد ناچیز قیمت را نسبت به دیروز به ثبت رسانده به گونه‌ای که هر واحد از این ارز مجازی ۱۳۲ دلار در بازار جابجا می‌شود.

به طور کلی در معاملات ساعات گذشته ارزش کل بازار جهانی رمزارزها ۲.۲ کاهش یافته و به ۲.۹۶ تریلیون دلار رسیده است.

در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۶ میلیارد دلار هم در این بازار پول جابجا شده که نسبت به دیروز ۲۶ درصد بیشتر بوده است؛ از این میزان ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۱.۵ درصد مربوط به معاملات اتریوم بوده است.