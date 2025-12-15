تمرکز ۸۰ درصدی منابع شهرداری برای توسعه جنوب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم نظارت ستادی از منطقه ۱۹ تهران با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، حسین اخگر پور شهردار منطقه ۱۹، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونان و مدیران منطقه، ائمه جماعات، نخبگان و معتمدین محلات برگزار شد.

فروزنده در بخش نخست از این نظارت ستادی و در جمع معاونان و مدیران منطقه گفت: مهمترین وظیفه امروز مسئولین امید آفرینی برای مردم است و این مهم جز با تبیین اقدامات انجام گرفته میسر نخواهد شد.

فروزنده با تأکید بر اینکه پروژه‌ها باید تا آخرین روز کاری با جدیت دنبال شوند، گفت: توقف فعالیت‌ها در ماه‌های پایانی دوره مدیریت شهری پذیرفتنی نیست و همه مدیران مناطق باید اجرای پروژه‌ها را با قدرت ادامه دهند.

معاون شهردار تهران مشارکت‌دادن مردم را یکی از اصول مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: اگر پارکی ساخته می‌شود یا پروژه‌ای در محله اجرا می‌گردد، باید معتمدان و گروه‌های مردمی در اداره و نگهداری آن مسئولیت داشته باشند. بدون مسئولیت‌دادن، مشارکت واقعی شکل نمی‌گیرد.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقلی تهران اشاره کرد و گفت: توسعه خطوط مترو، افزایش ناوگان اتوبوسرانی و قراردادهای تأمین واگن از جمله اقداماتی است که آثار آن در سال‌های آینده بیشتر نمایان خواهد شد. به گفته او، خطوط ۸،۹،۱۰،۱۱ که آغاز شده‌اند، در چهار سال آینده چهره تهران را متحول می‌کنند.

وی از دو برابر شدن ناوگان مترو طی دو سال آینده خبر داد و افزود: قرارداد ۱۲۰۰ واگن جدید منعقد شده و هر ماه واگن‌ها وارد خطوط می‌شوند. همچنین در سه تا چهار سال آینده منطقه ۱۹ نیز صاحب مترو خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد دوره کنونی مدیریت شهری گفت: آمارها نشان می‌دهد این دوره یکی از کارآمدترین دوره‌ها در حوزه حمل‌ونقل، آسفالت و پروژه‌های عمرانی بوده است و لازم است این اقدامات برای مردم تبیین شود.

در این بخش مردانی مدیر کل تحولات کالبدی شهرداری تهران و نیز حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق به ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در حوزه‌های ذیربط پرداختند.

لطف‌الله فروزنده، در بخش دیگری از نظارت ستادی و در جمع نخبگان، ائمه جماعات و معتمدین منطقه ۱۹، هدف این جلسات را بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان محلی عنوان کرد چرا که شهر بدون مشارکت شهروندان و توجه به دیدگاه آنان اداره شدنی نیست.

فروزنده با اشاره به اقدامات گسترده شهرداری در دوره اخیر افزود: بین ۷۵ تا ۸۰ درصد منابع شهرداری در مناطق جنوبی هزینه شده است تا فاصله خدماتی کاهش یابد. هرچند مشکلات زیاد است، اما تلاش‌ها باید برای مردم تبیین شود تا امید و نشاط اجتماعی تقویت شود.

معاون شهردار تهران از پیشرفت پروژه تصفیه‌خانه خلیج فارس خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، منطقه در حوزه آب فضای سبز خودکفا می‌شود.

فروزنده در پایان با اشاره به بازدیدهای میدانی و ارزیابی پروژه‌ها گفت: پروژه‌های عمرانی منطقه ۱۹ به طور متوسط ۷۰ درصد پیشرفت داشته و بخش عمده آنها تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

پیشنهاد ویژه شهردار منطقه ۱۹ برای ورودی شهر تهران

حسین اخگر پور شهردار این منطقه نیز در این نشست نظارتی با تأکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی مجموعه‌های فعال در منطقه گفت: هر مجموعه‌ای که در یک منطقه فعالیت می‌کند باید در راستای توسعه همان منطقه مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند.

اخگرپور با اشاره به اینکه استقرار فرودگاه امام در ورودی شهر تهران این محدوده را به جغرافیایی ملی و بین‌المللی تبدیل کرده و به نوعی می‌توان آن را کریدور استان‌های جنوبی کشور دانست، خواستار در نظر گرفتن طرحی ویژه برای ورودی شهر تهران شد.

شهردار منطقه ۱۹ با اشاره به پیشنهاد خود برای ساماندهی ورودی‌های تهران گفت: پیشنهاد ما این است که یک قرارداد ویژه تبلیغاتی برای ورودی‌های شهر بسته شود؛ به‌گونه‌ای که بهره‌برداری ۱۰ ساله آن در اختیار شهرداری باشد و سپس واگذار شود.