برگزاری آیین استقبال از شهید گمنام در کازرون

به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال از شهید گمنام با حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولین استانی و عموم مردم در شهرستان کازرون برگزار شد.

در این مراسم ابتدا پیکر مطهر شهید گمنام بر دستان نیروهای مسلح مراسم سان توسط مرکز آموزش ۰۷ کازرون مورد استقبال قرار گرفت..

بعد از مراسم استقبال و مراسم سان شهید گمنام بر دستان مردم شهید پرور شهرستان کازرون از مصلی نماز جمعه تا مرکز شهر میدان شهدا مورد تشییع قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار حسین حیاتی فرمانده سپاه شهرستان کازرون در این مراسم گفت: شهید گمنام در مدت سه روز که میهمان مردم انقلابی و شهید پرور شهرستان کازرون خواهد بود در برنامه‌ای که کمیته خادم الشهدا سپاه شهرستان انجام داده در بخش‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، مدارس و مراسمات عزاداری حضرت زهرا (س) برای زیارت عاشقان و دلدادگان شهدا حضور خواهد داشت.