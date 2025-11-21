  1. استانها
  2. فارس
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

تشییع پیکر شهید گمنام در کازرون

تشییع پیکر شهید گمنام در کازرون

کازرون- مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور مردم و مسئولین شهرستان کازرون برگزار شد.

دریافت 28 MB
کد خبر 6663647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها