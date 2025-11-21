https://mehrnews.com/x39FnP ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵ کد خبر 6663647 استانها فارس استانها فارس ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵ تشییع پیکر شهید گمنام در کازرون کازرون- مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور مردم و مسئولین شهرستان کازرون برگزار شد. دریافت 28 MB کد خبر 6663647 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری آیین استقبال از شهید گمنام در کازرون لحظهٔ اعلام شناسایی پیکر شهید علیاکبر پورزارع به خانوادهاش جعفری: مدیریت جهادی، راه مقابله با جنگ شناختی دشمن است سالروز شهادت شهید داوود جعفری در حرم مطهر شاهچراغ(ع) هویت ۳ شهید در فارس مشخص شد برچسبها شهید گمنام تشییع شهدای گمنام کازرون
