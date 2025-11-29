صالح: سقوط بالابر در یکی از هتل های مشهد یک فوتی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: شامگاه شنبه حادثه گیر کردن فردی میان بالابر و دیوار در خیابان امام رضا (ع)، نبش امام رضا ۳ به این معاونت اعلام شد و آتش نشانان ایستگاه ۲۴ و۳۲ و۲ به آدرس مذکور اعزام شدند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: مردی حدود ۶۵ ساله میان دیوار و بالابر مغازه واقع در مجاورت یک داروخانه گرفتار شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، عملیات رهاسازی وی انجام و فرد حادثهدیده به عوامل اورژانس تحویل شد.
وی افزود: متأسفانه طبق اعلام اورژانس مستقر در محل، این فرد به علت شدت حادثه، «فوت شده» گزارش شد.
