۹ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۶

صالح: سقوط بالابر در یکی از هتل های مشهد یک فوتی بر جا گذاشت

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: سقوط بالابر در یکی از هتل های خیابان امام رضا(ع) مشهد یک فوتی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسین صالح اظهار کرد: شامگاه شنبه حادثه گیر کردن فردی میان بالابر و دیوار در خیابان امام رضا (ع)، نبش امام رضا ۳ به این معاونت اعلام شد و آتش نشانان ایستگاه ۲۴ و۳۲ و۲ به آدرس مذکور اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: مردی حدود ۶۵ ساله میان دیوار و بالابر مغازه واقع در مجاورت یک داروخانه گرفتار شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، عملیات رهاسازی وی انجام و فرد حادثه‌دیده به عوامل اورژانس تحویل شد.

وی افزود: متأسفانه طبق اعلام اورژانس مستقر در محل، این فرد به علت شدت حادثه، «فوت شده» گزارش شد.

