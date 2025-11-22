صعود پیکان، چادرملو و مس رفسنجان به مرحله یک هشتم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و شهرداری نوشهر عصر امروز شنبه اول آذر و از ساعت ۱۶:۱۵ در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در ورزشگاه پاس تحت قضاوت میثم عباسپور مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این دیدار در پایان با برتری ۲ بر صفر پیکان به پایان رسید تا شاگردان سعید دقیقی جواز حضور در مرحله بعد را کسب کنند.

پیکان بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود در دقیقه ۱۱ روی ضربه دقیق فرید امیری به گل نخست رسید. پس از این گل، پیکانی‌ها بازی را در اختیار گرفتند و فشار خود را ادامه دادند. این فشار چند دقیقه بعد جواب داد؛ جایی که در دقیقه ۲۲، مهدی مشایخ مدافع شهرداری نوشهر در تلاش برای دفع توپ، به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا نتیجه ۲ بر صفر شود.

در ادامه بازیکنان شهرداری نوشهر تلاش کردند فاصله را کم کنند، اما دفاع منسجم پیکان و مدیریت بازی توسط شاگردان دقیقی مانع از تغییر نتیجه شد.

پیروزی لحظات پایانی چادرملو مقابل ذوب آهن

تیم‌های فوتبال چادرملو و ذوب‌آهن هم در دیداری همزمان با پیکان و شهرداری نوشهر در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت امیر عرب‌براقی به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود چادرملو خاتمه یافت.

شاگردان سعید اخباری در تیم چادرملو توانستند در دقیقه ۳+۹۰ توسط علی خدادادی به گل برسند؛ گلی دیرهنگام که سرنوشت بازی را مشخص کرد و مانع از رفتن مسابقه به وقت‌های اضافه شد.

در سوی مقابل، تیم ذوب‌آهن با هدایت قاسم حدادی‌فر تلاش زیادی برای باز کردن دروازه حریف داشت اما نتوانست از فرصت‌های خود استفاده کند و در نهایت از گردونه رقابت‌های جام حذفی کنار رفت.

مس رفسنجان هم جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی را به دست آورد

تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و داماش گیلان برابر هم قرار گرفتند؛ دیداری که امروز شنبه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس رفسجان برگزار شد و با قضاوت حسین اسماعیلی دنبال شد. در پایان، این شاگردان رسول خطیبی بودند که با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسیدند.

تنها گل مسابقه در دقیقه ۷۶ توسط آرمان رمضانی به ثمر رسید تا تعیین‌کننده نتیجه نهایی باشد. با این پیروزی، مس رفسنجان گامی دیگر در مسیر جام حذفی برداشت و به مرحله بعد صعود کرد.

در سوی دیگر، تیم داماش گیلان نتوانست با خلق فرصت‌های جدی، دروازه میزبان را گشوده و در نهایت مغلوب شد.

پس از تیم‌های سپاهان، شمس آذر، استقلال و گل گهر، سه تیم لیگ برتری پیکان، چادرملو و مس رفسنجان هم جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را به دست آوردند.