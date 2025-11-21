سپاهان راهی یک هشتم نهایی جام حذفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس کرمان و سپاهان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز جمعه ۳۰ آبان و از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه شهید باهنر و با قضاوت حسین زمانی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان محرم نویدکیا به پایان رسید.

سپاهان که در این بازی میهمان بود، شروعی هجومی داشت و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۶ مسابقه، محمد عسکری روی پاس دقیق محمدمهدی لطفی موفق شد دروازه مس کرمان را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.

در ادامه نیمه اول، مس کرمان تلاش کرد فشار بیشتری به خط دفاعی سپاهان وارد کند، اما مهم‌ترین اتفاق بازی در دقیقه ۲۸ رقم خورد؛ جایی که داور پس از بازبینی صحنه مشکوک با استفاده از VAR، به امید پورقنبری مدافع مس کرمان کارت قرمز مستقیم نشان داد تا تیم میزبان از ادامه بازی ده‌نفره شود.

سپاهان پس از اخراج بازیکن حریف، کنترل توپ و میدان را در اختیار گرفت و چند بار تا مرز زدن گل دوم پیش رفت، اما دروازه‌بان مس و بی‌دقتی در لحظات نهایی مانع از افزایش اختلاف شد. در مقابل، تیم مس کرمان با وجود یک بازیکن کمتر، تلاش کرد با ضدحملات فرصت‌سازی کند، اما حملات این تیم ثمربخش نبود.

در نهایت، شاگردان سپاهان با همان گل دقایق ابتدایی، میدان را ترک کردند و راهی مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی شدند.