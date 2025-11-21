ییلاقی: وضعیت جمعیتی مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ییلاقی شامگاه جمعه در حاشیه آئین اختتامیه نمایشگاههای "روستاآباد" و رویداد "ایران جوان" و "نشان برکت" در گفتگو با خبرنگاران، بر گسترش فعالیتهای حمایتی از خانواده و ازدواج جوانان تأکید کرد و از همافزایی با بنیاد برکت خبر داد.
ییلاقی برگزاری اینگونه نمایشگاهها را یک اقدام حمایتی از «قانون جمعیت و خانواده»، اعلام کرد و گفت: یکی از اقدامات محوری ادارهکل ورزش و جوانان در این همایش، حمایت از ازدواج جوانان، جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.
معاون ادارهکل ورزش و جوانان مازندران تأکید کرد: این سیاستها را نسبت به سالهای گذشته، «کمسابقهتر، پرشورتر و پرطمطراقتر» دنبال میکنیم. این اقدامات شامل: سیاستهای راهاندازی مراکز مشاوره، برگزاری کارگاههای رایگان و ارائه مشاوره رایگان روانشناسی برای زوجین جوان است که با قوت دنبال میشود.
ییلاقی افزود: امسال عدد و سطح گسترش برنامههای ما نسبت به گذشته بیشتر شده است.
وی با ابراز نگرانی درباره وضعیت جمعیتی استان، بیان کرد: آمار و اطلاعات در خصوص ازدواج و تله جمعیتی در استان مازندران «زیاد» مطرح است.
ییلاقی تصریح کرد: با وجود این آمارها، این دلیل نمیشود که ما از کار، فعالیت و انرژی خودمان در این موضوع بکاهیم و لذا با تلاشهای صورتگرفته باید از این بحران، عبور کنیم.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان مازندران در خصوص نقش بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، به نقش همافزایی این ادارهکل با سیاستهای ستاد اجرایی اشاره کرد و توضیح داد: همکاران ستاد اجرایی در برنامههای ادارهکل ورزش و جوانان حضور دارند.
گفتنی است: نمایشگاههای «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مازندران، ۲۶ لغایت ۳۰ آبانماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مازندران واقع در قائمشهر برپا بود.
انتهای پیام /
نظر شما