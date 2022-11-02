فعالیت ۴۳۰ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی متقی فر شامگاه چهارشنبه در بیست و سومین دوره ملی دانش افزایی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در ساری با اعلام خبر، عدم مجوز برای فعالیت مراکز واسطه گری ازدواج یک مشکل در حوزه ترویج ازدواج یاد کرد و گفت: نبود مجوز فعالیت برای مراکز واسطه گری ازدواج یکی از مشکلاتی بوده که رونق و ترویج ازدواج را کاهش داد که الحمد الله با همت وزارت ورزش و جوانان با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی چند روزی است که این مجوزها برای این مراکز در امر ازدواج صادر شد.

وی افزود: آمار نرخ افزایش و کاهش ازدواج در استان‌ها متفاوت است که بر این اساس استان سیستان و بلوچستان در افزایش ازدواج از نرخ بالایی برخوردار است و استان‌های اردبیل و مازندران از جمله استان‌های بحرانی در کاهش شدید نرخ ازدواج محسوب می‌شوند.

دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت ورزش و جوانان، وجود ساختار مراکز مشاوره ازدواج جوانان و خانواده را مراکز مهم در تحکیم خانواده عنوان کرد و گفت: مراکز تخصصی ازدواج جوانان و خانواده در راستای تشکیل زندگی موفق و محکم از سوی وزارت ورزش و جوانان مجوز داده شده که در کل کشور بیش از ۴۳۰ مرکز مشاور و در استان مازندران نیز ۱۴ مرکز در حوزه مشاوره بیش از ازدواج فعالیت دارند،.

همچنین در این دوره محمد رضا ییلاقی اشرفی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران، برنامه ریزی برای افزایش نرخ ازدواج و تقویت دانش افزایی مراکز مشاوره ازدواج در استان را از اهداف این دوره ملی دانست و گفت: بیست و سومین دوره دانش افزایی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده که در مازندران برگزار شد، فرصتی است تا با اعتماد بخشی به جوانان و افزایش علمی مراکز و برنامه ریزی تخصصی در این حوزه بتوانیم نرخ افزایش ازدواج را در این استان فزونی ببخشیم.

وی افزود: در سالهای گذشته به لحاط آماری در بحث افزایش نرخ ازدواج و کاهش طلاق وضعیت بحرانی را سپری می‌کرد که با توجه به تلاش همه متولیان استان و اداره کل ورزش و جوانان استان در شش ماهه نخست سال جاری شاهد افزایش نرخ ازدواج در بین جوانان مازندرانی هستیم.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به نقش جوان در ساختار سازی جامعه سالم و پویا بر اعتماد بخشی به این قشر در دستگاه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: در حوزه توسعه و تحول در سطوح و ابعاد و عرصه مختلف در استان باید امور را به جوانان داد تا شاهد تحولات عظیم و تخصصی همراه با توسعه همه جانبه در همه عرصه‌ها در سطح استان باشیم

ییلاقی اشرفی جایگاه مراکز مشاوره ازدواج و خانواده مازندران در سطح ملی جایگاه رفیع اعلام کرد و اذعان داشت: مراکز مشاوره ازدواج و خانواده مازندران در سطح ملی از جایگاه مطلوب و عالی برخوردارند و این یک ظرفیت مهم برای استان محسوب می‌شود و بر این اساس بود که برای نخستین بار در استان بیست وسومین دوره ملی دانش افزایی مراکز مشاوره ازوداج و خانواده با حضور اساتید هم استانی در ساری برگزار شد که انتظار می‌رود مسئولان استان به این ظرفیت ایجاد شده نگاه و توجه ویژه ای داشته باشند.

گفتنی است بیست و سومین دوره ملی دانش افزایی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده با حضور کارشناسان مدیران و مشاوران مراکز فعال در استان با حضور مسؤولین ملی و استانی و اساتید مجرب مازندرانی در روزهای ۱۰ و ۱۱ ابانماه در ساری برگزار شد.