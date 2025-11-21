به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه ۳۰ آبان، حادثهای تلخ و تکاندهنده در یکی از روستاهای شهرستان اسلامآباد غرب رخ داد که بر اساس آن یک پزشک متخصص قلب و عروق در جریان تیراندازی جان خود را از دست داد.
سرهنگ حیدر حقجویان فرمانده انتظامی اسلامآباد غرب در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این رویداد اظهار کرد: به دنبال وقوع حادثه تیراندازی، تیمهایی از مأموران پلیس بلافاصله به محل اعزام و صحنه حادثه تحت کنترل قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسیهای اولیه پلیس ادامه داد: پس از حضور مأموران و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد، پزشک متخصص قلب و عروق در یکی از روستاهای شهرستان از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و متأسفانه بر اثر شدت جراحات جان باخته است.
سرهنگ حقجویان با بیان اینکه تحقیقات پلیس به سرعت آغاز شده، افزود: بررسیهای تکمیلی نشان میدهد که پزشک مقتول با برادرزادههای خود دچار اختلافات ملکی بوده و این اختلافات زمینهساز وقوع این حادثه شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامآباد غرب همچنین از شناسایی مظنونان این قتل خبر داد و گفت: در این پرونده دو نفر مظنون شناخته شدهاند که یکی از آنها با تلاش مأموران پلیس دستگیر شده و تلاش برای شناسایی و دستگیری فرد دیگر با جدیت ادامه دارد.
وی در پایان با تأکید بر پیگیری قاطع دستگاه انتظامی بیان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و روشن شدن زوایای مختلف این پرونده، نتیجه از طریق مراجع رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
